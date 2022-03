Los convocados de Diego Alonso que irán en busca de la clasificación al Mundial de Catar

La selección uruguaya dio a conocer este jueves la lista de jugadores convocados por Diego Alonso para enfrentar a Perú (24 de marzo en Montevideo) y Chile (29 de marzo en Santiago) por las últimas dos fechas de las Eliminatorias camino al Mundial de Catar 2022. Ambos encuentros irán a las 20.30 horas.

El Tornado definió un plantel de 26 jugadores de los 45 reservados inicialmente. Del medio local solo sumó a Sergio Rochet.



Las principales novedades pasan por la no convocatoria de un habitual como el arquero Martín Campaña, quien fue el sacrificado ante el retorno de Fernando Muslera, así como los regresos de Maximiliano Gómez, Nicolás De la Cruz y Facundo Torres. Otras ausencias destacadas son las de Mauro Arambarri y Nicolás López.



Si surge algún inconveniente como lesiones o casos de covid-19, el entrenador podrá acudir a los futbolistas que habían sido reservaron y quedaron fuera de esta nómina, así como a jugadores del medio local, como en su momento ocurrió con Brian Ocampo y Agustín Canobbio en la pasada doble fecha.

Los convocados

Arqueros: Sergio Rochet, Fernando Muslera, Guillermo de Amores, Sebastián Sosa.



Defensas: Diego Godín, José María Giménez, Sebastián Coates, Ronald Araújo, Martín Cáceres, Leandro Cabrera, Damián Suárez, Matías Viña y Mathías Olivera.



Volantes: Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta, Facundo Pellistri, Facundo Torres y Nicolás de la Cruz.



Delanteros: Luis Suárez, Edinson Cavani, Darwin Núñez, Diego Rossi y Maximiliano Gómez.

Lo que necesita Uruguay para clasificar

Una simple combinación de resultados podrá hacer que Uruguay obtenga de forma directa la clasificación en la próxima fecha. Para eso la Celeste necesita ganarle a Perú en el Centenario y esperar que Chile no gane en su visita a Brasil. De esa forma, Uruguay llegaría ya clasificado al último partido ante los trasandinos.



Los únicos equipos que hasta el momento por Sudamérica ya sacaron pasaje al Mundial son Brasil y Argentina. Ecuador, tercero con tres puntos más que Uruguay, tiene un pie y medio en Catar aunque los números aún muestren que todavía debe sumar para cerrar la clasificación.

Así se jugarán las últimas dos fechas

Fecha 17 (24 de marzo):



- Uruguay vs. Perú

- Colombia vs. Bolivia

- Brasil vs. Chile

- Paraguay vs. Ecuador

- Argentina vs. Venezuela



Fecha 18 (29 de marzo):



- Perú vs. Paraguay

- Venezuela vs. Colombia

- Bolivia vs. Brasil

- Chile vs. Uruguay

- Ecuador vs. Argentina