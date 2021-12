Conmebol sorteó fases previas de copas: mirá la suerte que tuvieron los equipos uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes se realizó el sorteo de la primera fase de la Copa Libertadores de la que participaron dos equipos uruguayos: Montevideo City Torque y Plaza Colona, quienes entrarán en la fases 1 y 2 respectivamente.

Torque irá contra Barcelona de Ecuador y Plaza Colonia ante

El Pata Blanca irá a la fase dos, (ida 22/2, vuelta 1/3) y el equipo ciudadano a la número uno (ida 8/2, vuelta 15/2) a la fase inicial. Ambos arrancarán jugando de locales y definirán como visitantes).



Los cruces:



Fase 1

- Montevideo City Torque vs. Barcelona

- Deportivo Lara vs. Bolívar

- César Vallejo vs. Olimpia



Fase 2

- Colombia 3 vs. Fluminense

- Audax Italiano vs. Estudiantes de La Plata

- Universidad Católica de Ecuador vs. Deportivo Lara o Bolívar

- América Mineiro vs. Guaraní

- Montevideo City Torque o Barcelona vs. Universitario

- Plaza Colonia vs. The Strongest

- Everton vs. Monagas

- César Vallejo o Olimpia vs. Atlético Nacional



Peñarol y Nacional clasificaron al certamen como Uruguay 1 y 2 por lo que ingresarán directamente a fase de grupos. Dicha instancia se sorteará en el mes de marzo. Ambos serán cabezas de serie.



Esto les permite a los equipos grandes formar parte del bolillero 1 y evitar clubes como River Plate, Palmeiras, Boca Juniors, Flamengo, Atlético Mineiro y Cerro Porteño.

Copa Sudamericana

También se sorteó este lunes los cruces de primera fase de Copa Sudamericana. Los uruguayos se enfrentarán entre sí en esta instancia: Cerro Largo contra Wanderers y River Plate frente a Liverpool.



Los cruces:



- Jorge Wilstermann vs. Guabirá

- Oriente Petrolero vs. Royal Pari

- Antofagasta vs. Unión Española

- Unión La Calera vs. Deportivo Ñublense

- Junior vs. La Equidad

- América de Cali vs. Independiente de Medellín

- 9 de octubre vs. Delfín

- Liga de Quito vs. Mushuc Runa

- Guaireña vs. Nacional

- General Caballero vs. Sol de América

- Sport Boys vs. Ayacucho

- Melgar vs. Cienciano

- Cerro Largo vs. Wanderers

- River Plate vs. Liverpool

- Metropolitanos vs. Estudiantes de Mérida

- Deportivo La Guaira vs. Heramos Colmenarez

Domínguez: el agradecimiento a Uruguay y los premios

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, agradeció a Uruguay por haber sido "excelentes anfitriones" de las tres finales que este año se disputaron en Montevideo (Libertadores y Sudamericana masculina y Libertadores femenina).



El presidente de Conmbeol indicó que este año los premios se verán incrementados. En ese sentido, explicó que el campeón de la Libertadores se llevará US$ 16 millones más el 25% recaudación de la final.



Asimismo aclaró que "si el campeón arranca en primera fase, puede llevarse US$ 25 millones".



El que se imponga en la final de la Sudamericana, en tanto, se llevará US$ 5 millones.



En cuanto a la Libertadores femenina, Domínguez detalló que el ganador se llevará US$ 1.5 millones.



Como novedad, Domínguez sostuvo que a partir de 2022 el ganador de cada liga recibirá US$ 1 millón.