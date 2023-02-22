Inter derrotó 1-0 al Porto y Leipzig igualó 1-1 con Manchester City en la ida de los octavos de la Champions League

En base a AFP

El Inter de Milán derrotó 1-0 al Porto este miércoles en la ida de los octavos de final de la Champions League. El encuentro se disputó en el estadio Giuseppe Meazza y el local se impuso con un tanto de Romelu Lukaku. Con este resultado, dio el primer paso hacia la clasificación a cuartos de final.

El delantero belga anotó a los 86 minutos de juego y reflejó en el marcador la superioridad global del Inter en el partido, si bien el Porto también gozó de ocasiones que pusieron en aprietos a los Nerazzurri.

En el complemento el arquero André Onana, del local, fue protagonista con tres atajadas claves que evitaron el tanto del conjunto portugués, que terminó con valla invicta en su casa.

El equipo dirigido por Simone Inzaghi parte con ventaja para la vuelta, que se disputará el próximo 14 de marzo en el Estádio do Dragao.

Por su parte, Manchester City no pudo mantener su ventaja y terminó empatando 1-1 en su visita al RB Leipzig. El equipo que avanza se decidirá por lo tanto en la vuelta en Inglaterra.

Leipzig vs. Manchester City. Foto: EFE.

El argelino Riyad Mahrez abrió el marcador para el equipo de Josep Guardiola en el minuto 27 y en el 70 igualó para los locales el croata Josko Gvardiol.