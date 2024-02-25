Con cinco uruguayos en cancha, el León de Jorge Bava ganó sobre la hora en el fútbol mexicano
Aunque sufrió la expulsión de Alan Medina, La Fiera aguantó con gran actuación de su arquero y sumó tres puntos muy importantes.
Por Redacción El País
Club León venció por la mínima a un rival directo, Atlético San Luis, y se metió en puestos de clasificación a la fase final. Aunque el campeonato de la LigaMX recién empieza, los de Jorge Bava sacaron adelante un partido que se tornó muy complicado y suman en la tabla y en lo anímico.
Cuando el trámite estaba 0-0 y corría cerca de una hora de juego, Alan Medina vio la roja en una jugada que tuvo que revisar el VAR. El exLiverpool fue al piso a disputar una pelota en ataque y terminó impactando sobre el tobillo de un rival.
📺 Revisión #VARLigaMX | J8@clubleonfc 🆚 @AtletideSanLuis— Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) February 25, 2024
Tras la revisión con el VAR, el árbitro Iván Antonio López, decidió expulsar a Alan Medina, de León. pic.twitter.com/rel2mE8k9S
Cuando León se quedó con uno menos San Luis, que tuvo a Juan Manuel Sanabria en el once inicial, se adelantó y convirtió en figura al arquero local Rodolfo Cota.
En el equipo de Bava fue titular, además de Medina, Federico Viñas y, en el complemento ingresaron Gonzalo Napoli y Nicolás López.
Precisamente el Diente participó en la jugada que le dio el triunfo a Leon. Ya en tiempo adicional un tiro libre de López complicó al arquero y Stiven Barreiro, que cumplía 150 partidos con el club, estuvo atento para capturar el rebote y abrir la cuenta para darle el triunfo a los de Bava.
🚨GOL || Barreiro '91— Emilio Nieves (@Emilio_nie) February 25, 2024
Gol de León contra San Luis pic.twitter.com/AL7tWOGT5i
León, que en la próxima fecha enfrentará a Tijuana está décimo de dieciocho equipos y dejó a San Luis, que jugará ante Puebla, fuera de puestos de clasificación a la serie final.
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