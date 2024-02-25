Con cinco uruguayos en cancha, el León de Jorge Bava ganó sobre la hora en el fútbol mexicano

Por Redacción El País

Club León venció por la mínima a un rival directo, Atlético San Luis, y se metió en puestos de clasificación a la fase final. Aunque el campeonato de la LigaMX recién empieza, los de Jorge Bava sacaron adelante un partido que se tornó muy complicado y suman en la tabla y en lo anímico.

Cuando el trámite estaba 0-0 y corría cerca de una hora de juego, Alan Medina vio la roja en una jugada que tuvo que revisar el VAR. El exLiverpool fue al piso a disputar una pelota en ataque y terminó impactando sobre el tobillo de un rival.

📺 Revisión #VARLigaMX | J8@clubleonfc 🆚 @AtletideSanLuis



Tras la revisión con el VAR, el árbitro Iván Antonio López, decidió expulsar a Alan Medina, de León. pic.twitter.com/rel2mE8k9S — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) February 25, 2024

Cuando León se quedó con uno menos San Luis, que tuvo a Juan Manuel Sanabria en el once inicial, se adelantó y convirtió en figura al arquero local Rodolfo Cota.

En el equipo de Bava fue titular, además de Medina, Federico Viñas y, en el complemento ingresaron Gonzalo Napoli y Nicolás López.

Precisamente el Diente participó en la jugada que le dio el triunfo a Leon. Ya en tiempo adicional un tiro libre de López complicó al arquero y Stiven Barreiro, que cumplía 150 partidos con el club, estuvo atento para capturar el rebote y abrir la cuenta para darle el triunfo a los de Bava.

🚨GOL || Barreiro '91



Gol de León contra San Luis pic.twitter.com/AL7tWOGT5i — Emilio Nieves (@Emilio_nie) February 25, 2024

León, que en la próxima fecha enfrentará a Tijuana está décimo de dieciocho equipos y dejó a San Luis, que jugará ante Puebla, fuera de puestos de clasificación a la serie final.