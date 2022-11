El colmo de Argentina: varios de los jugadores que le ganaron aprendieron con Ramón Díaz 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los integrantes del seleccionado argentino juegan en clubes de la élite mundial, como Manchester City y United, PSG, Juventus, Inter de Milán o Atlético de Madrid. Los 26 futbolistas sauditas, en cambio, pertenecen todos a equipos locales. Y doce de ellos defienden a un club dirigido por un argentino, Ramón Díaz.

“Los jugadores sauditas tienen mucha calidad y le van a complicar las cosas a Argentina. Pero Argentina tiene al mejor jugador del mundo (por Messi)”, había anticipado el “Pelado” Díaz, tal vez sin imaginar el alcance que tendría la palabra “complicar”.

Díaz dirige al Al-Hilal, actual campeón del país asiático y el más ganador en la historia, con 18 títulos. Allí juegan, por ejemplo, los autores de los goles, Salem Al-Shehri y Salem Al-Dawsari, así como el arquero Mohammed Al-Owais, protagonista de varias atajadas notables.

¿Qué puede haberle transmitido Díaz a sus jugadores? Los integrantes del seleccionado saudita mostraron buena técnica, conocimiento adecuado de los recursos defensivos e incluso picardía sudamericana para cortar el juego si era necesario. De la misma forma, una concentración digna de la alta competencia.

Claro que el seleccionado lo terminó de modelar el francés Hervè Renard, un verdadero trotamundos del fútbol que antes dirigió a Ghana, Zambia, Angola, Costa de Marfil y Marruecos, luego de una muy discreta actuación como futbolista en clubes del ascenso galo. Desde julio de 2019 está al frente del equipo y ya firmó una extensión de su contrato hasta 2027.



Pese a jugar en la liga local, los jugadores tienen altos sueldos y son verdaderas estrellas para sus compatriotas. El desafío de los técnicos es trabajar para disimular la falta de roce internacional.

Según Renard, los sauditas tienen un estilo muy similar al de países norteafricanos como Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez, con un juego atractivo. “Cuando vas a un Mundial, no obstante, debes añadir disciplina a tu juego, algo que será vital para nosotros. Tenemos talento, pero si no nos mostramos lo suficientemente disciplinados, no obtendremos los resultados que queremos”, anticipó.

Renard preparó el partido de ayer con meses de anticipación, evaluando cómo frenar a Messi y sus compañeros. La idea mostrada en el primer tiempo fue adelantar las líneas con un achique incluso arriesgado lejos de su arco. De esa forma hicieron caer a los albicelestes en diez posiciones adelantadas. En tres de ellas la jugada terminó en gol, pero el VAR anuló.

El achique es un viejo recurso de equipos argentinos. Lo hacía Estudiantes de La Plata en la década de 1960 para dejar a sus rivales en offside y lo recicló César Menotti en los años 80 con el fin de atorar al rival y salir al ataque desde más adelante.



Claro que en el segundo tiempo, luego de sus dos goles, los sauditas dejaron de lado el adelantamiento, también porque Argentina los encerró en su área. Renard apeló entonces a engordar la línea final, que quedó formada por cinco y hasta seis futbolistas.

Y tuvo la suerte necesaria en el fútbol. “Hoy, para resumir, los astros se alinearon con nosotros. No hace falta olvidar que Argentina sigue siendo un equipo fantástico”, concedió el técnico francés. “Llevaban 36 partidos invictos, son los vigentes campeones de la Copa América, con buenos jugadores, pero esto es fútbol, es así a veces, es una locura el mundo futbolístico”, añadió.