Lo que dijo Hervé Renard, DT de Arabia Saudita, tras debutar con victoria ante Argentina en Qatar 2022

La selección de Arabia Saudita dio hoy el primer gran batacazo en el Mundial de Qatar 2022 y su entrenador, Hervé Renard, felicitó especialmente a sus jugadores por el hito alcanzado con el triunfo frente a la selección de Argentina en un encuentro en el que "se han alineado los astros" para lograr derrotar a una de las favoritas a quedarse con la Copa del Mundo.

"Se han alineado los astros hoy. Argentina sigue siendo un combinado fantástico con 36 encuentros seguidos sin perder, campeones de la Copa América con un jugador espectacular, pero en el fútbol a veces pasan estas cosas inesperadas", reconoció el técnico del cuadro asiático.

"Quisiera dar las felicitaciones a estos jugadores fantásticos, llevo tres años dándoles las felicitaciones. Decidí venir a este país y desde entonces he tenido una gestión respaldada y apoyada siempre. Incluso cuando visitamos al príncipe, no nos ejerció nada de presión. Cuando la presión es excesiva, la cosa no funciona", destacó el preparador.

A pesar de la histórica victoria, Renard se mostró inconformista. "Tácticamente no hemos estado bien la primera parte, pero la presión sobre los centrales y Leandro Paredes no era suficiente. Al primer minuto, nuestro portero ya había hecho un paradón y después varias ocasiones de gol. Pensé que si marcaban otro el partido estaría acabado y por eso en el descanso no estaba contento. No podemos jugar como lo hemos hecho en la primera parte. Estamos contentos, pero tenemos dos partidos más por delante".

El seleccionador de los Halcones Verdes destacó que la celebración en el vestuario es lógica, pero que el torneo sigue. No descartó que el éxito de su equipo vaya más allá.

"Ha habido una buena celebración y ya está. Nos quedan dos partidos o tal vez más. Todo puede suceder en el fútbol. Puede faltar motivación en el primer partido. Es algo que las personas no entienden. Messi jugando contra Arabia Saudita... es normal la falta de motivación. Ha sido un éxito y un día histórico para el país, pero quedan más partidos", indicó el preparador de Arabia Saudita, con la intención de mantener los pies sobre la tierra.

El equipo árabe se enfrentará en la segunda fecha con Polonia, el sábado 26 de noviembre a las 10 de la mañana, y cerrará su participación en el Grupo C ante México, el 30 de noviembre a las 16:00.