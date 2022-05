"El Club Gigante": la nueva canción oficial que presentó Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional sigue de festejos por el aniversario número 123 que se celebró el pasado 14 de mayo y en esta ocasión lo hizo a través de la presentación de la nueva canción oficial de la institución: "El Club Gigante".

Este eslogan que se ha podido observar en los últimos partidos de los tricolores en diferentes disciplinas, le da nombre a la canción que fue creada e interpretada por reconocidos músicos.

"Yamandú y Martín Cardozo lideraron un proceso creativo al que sumaron referentes de la música nacional como Guillermo Peluffo, Ana Prada y una decena de músicos y productores como Pedro Alemany, Martín Morón y Martín Ambrosio entre otros", indica el club a través de un comunicado.

Según se expresa desde el club, "habla de los pilares que sostienen la identidad y el sentido de pertenencia del hincha de Nacional: el Gran Parque Central, sus hitos históricos, el origen criollo y popular de los fundadores y su acto de rebeldía frente al 'football' cerrado y casi exclusivo para ingleses, alemanes y otros extranjeros".

A su vez, la primera canción, "desde la inolvidable canción por el centenario de Nacional en 1999", recuerda a jugadores fallecidos como el Morro García, Diego "Oreja" Rodríguez o Cascarilla Morales, así como también situaciones puntuales desde lo deportivo como el recordado tiro libre del Chino Recoba ante Peñarol.

La letra completa:

"Si le hiciera una canción a Nacional, si un día me dejaran explicar, la sangre sublevada, el alma desatada y el pecho transformado en un volcán.



¿Cómo te podría cantar, cómo te podría contar, que se me junta la infancia con tu historia, Nacional? ¿Cómo no te voy a cantar, cómo no te voy a contar, que se confunde mi vida con tu gloria, Nacional?



Vivo en el bastión del Jefe de los Orientales, tengo la ilusión de tus rebeldes Nacionales, grito con mi voz trepada a la primera hinchada: ¡Soy del club gigante, Nacional de La Blanqueada!



Nacional, Nacional, Club gigante del Parque Central, el primer amor de mi corazón, Nacional.



Mi abuela con la radio en el sillón, el último penal y la explosión, el brillo de los ojos, mi vieja en 18, mi hermano y las banderas del camión.



¿Cómo no te voy a alentar, cómo no te voy soñar, si en cada gol me abrazo con la gente que no está? ¿Cómo no te voy esperar, cómo no te voy a cantar hasta el suspiro final de los descuentos, Nacional?



Sos la piel criolla de colores de mi gente, la que se plantó con los ingleses frente a frente. Sos mi corazón cosido a un trapo con tu nombre de campeón mundial, de vuelta olímpica en Colombes.



Vivo en el bastión del Jefe de los Orientales, tengo la ilusión de tus rebeldes Nacionales, grito con mi voz trepada a la primera hinchada: ¡Soy del club gigante, Nacional de La Blanqueada!



Nacional, Nacional Club gigante del Parque Central El primer amor de mi corazón, Nacional