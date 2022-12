Quién es el nueve de Corea del Sur que jugó en Segunda División, hizo el servicio militar y es furor en redes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cho Gue-sung viste la camiseta número '9' de la selección de Corea del Sur, tiene 24 años de edad y nació el 25 de enero de 1998 en Ansan, ciudad en la provincia de Gyeonggi. Actualmente juega en la K League 1 del fútbol coreano con el equipo Jeonbuk Hyundai Motors. Pero antes lo hizo en la Universidad de Gwangju y luego fichó por el Anyang de la Segunda División de Corea del Sur.

Hizo un buen papel, pero las circunstancias lo obligaron a desembocar en el Gimcheon Sagmu mientras cumplía el servicio militar obligatorio. Luego volvió a Jeonbuk y marcó 14 goles, además de dar cinco asistencias durante la última temporada (siendo uno de los goleadores del torneo), lo que lo llevó a terminar de ganarse un lugar en la lista mundialista de Paulo Bento, que empezó a confiar en él un año atrás.

Aunque ya había tenido unos minutos de participación en el primer juego de Corea del Sur en el Mundial contra Uruguay, para la segunda cita Cho Gue-sung jugó de arranque y durante los 90 minutos contra Ghana, lo que le permitió lucirse con dos anotaciones de cabeza.

Cho Gue-Sung, el '9' de Corea del Sur. Foto: AFP.

En 15 días desde que comenzó la Copa del Mundo, el futbolista de 24 años pasó de tener 20 mil seguidores a 2.2 millones en su cuenta de Instagram (@whrbtjd). Es considerado un "sex symbol" es su país y, tras el partido con Portugal, un artículo de The Atlantic se viralizó con la afirmación de que el delantero debió apagar su celular porque no le paraban de llegar mensajes y cientos de propuestas de casamiento.

En seguida que sus imágenes jugando en Qatar recorrieron el mundo, memes y comentarios del estilo "que no quede eliminado Corea que no podemos ver más al 9" coparon las redes. Las reacciones se vieron potenciadas porque su look es similar al de los miembros de los grupos musicales de K-Pop, un ritmo que está en su auge en casi todo el mundo.

El delantero, cuya ficha según Transfermarkt está cotizada en 1,40 millones de euros, tendrá una nueva prueba este lunes cuando Corea del Sur enfrente a Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo desde las 16 horas de Uruguay.