Cinco razones para entender la eliminación de Uruguay del Mundial de Qatar 2022

Uruguay quedó eliminado del Mundial de Qatar 2022 por diferencia de goles a favor. Hizo cuatro puntos en un grupo que, al menos en los papeles, parecía accesible y se volvió a casa antes lo esperado en lo que significó un duro golpe para el fútbol uruguayo.



El equipo de Diego Alonso empató sin goles con Corea del Sur en la primera jornada del Grupo H, perdió 0-2 con Portugal en la segunda y en la última fecha no le alcanzó con vencer 2-0 a Ghana.

“La autocrítica es no haber podido hacer algún punto más en los otros partidos, igualmente la FIFA dijo que el penal de Portugal no fue”, dijo Diego Alonso al término del partido del viernes frente a los africanos.



Los capitanes también trancaron fuerte y apuntaron contra el arbitraje que estuvo a cargo del alemán Daniel Siebert. “No me gusta pero tenemos que hablar de incidencias de arbitrajes que fueron claras. No podemos no decir que hoy nos sentimos robados por dos penales que fueron claros y ni siquiera los revisó”, expresó Diego Godín.

Por su parte, Luis Suárez, también declaró en esa línea y dijo que “despedirte así de un Mundial duele mucho, pero tenemos la tranquilidad de que dejamos todo por nuestro país. Orgulloso de ser uruguayo aunque no nos respeten”.



Otros jugadores estallaron de bronca en pleno campo de juego: Edinson Cavani tiró la televisión del VAR al piso cuando los futbolistas de la selección se iban camino al vestuario y Josema Giménez se fue con todo encima de la terna arbitral y hasta incluso llegó a agredir a un funcionario de la FIFA en ese momento de protestas.

La calentura se adueñó de la escena luego de finalizado ese encuentro en el Al Janoub Stadium y el clima estuvo caliente.

Sin embargo, hay más razones que explican esta eliminación de un Uruguay que se despidió de manera inesperada y muy temprano del Mundial de Qatar 2022 tras haber quedado en el tercer lugar del Grupo H de la Copa del Mundo.

Planteos mezquinos y poco ambiciosos Uruguay planteó los dos primeros partidos con un esquema muy conservador. Ante Corea jugó con Martín Cáceres pegado a la zaga para ayudar a Diego Godín y con Rodrigo Bentancur casi pegado a los centrales. La Celeste careció de ideas ante un rival que se lo veía muy conforme con el punto. Ante Portugal arrancó con un línea de cinco. Solo generó una situación en una maniobra individual de Bentancur. En el complemento y ya en desventaja en el tanteador, pasó a línea de cuatro y le dio ingreso a Facundo Pellistri y Giorgian de Arrascaeta. Fue el mejor momento de Uruguay: generó cuatro chances claras en 20’, pero no le alcanzó.

Falló en los cambios Fallar en el planteo inicial es una posibilidad que está arriba de la mesa, pero el entrenador también erró en los cambios. El primer partido pedía a gritos el ingreso de De Arrascaeta y ayer, por ejemplo, sorprendió con las salidas de Giorgian y Luis Suárez (entre ellos habían generado los dos goles) cuando Uruguay tenía que convertir alguno más por si Corea pasaba al frente en el tanteador con Portugal (hecho que lamentablemente ocurrió).

Mala liga También hay que reconocer que la selección ligó poco y nada. Ante Corea el palo le negó el gol en dos ocasiones (primero a Godín y luego a Federico Valverde) y contra Portugal el poste le ahogó el remate a Maxi Gómez que hubiese significado el empate parcial. Tampoco tuvo suerte con los arbitrajes: contra el conjunto luso el árbitro sancionó a instancias del VAR de forma incorrecta un penal y frente a Ghana no le cobraron uno claro a Edinson Cavani. Sin ese segundo gol de Portugal o marcando un penal con Ghana, cualquiera de las dos, Uruguay hubiese clasificado.

Rendimientos individuales Federico Valverde y Darwin Núñez, las dos figuras Top que hoy tiene Uruguay brillando en Real Madrid y Liverpool respectivamente, no desentonaron pero tampoco brillaron. Estuvieron lejos del rendimiento que mostraron el último año en Europa. El punto más alto de Uruguay en el Mundial fue Rodrigo Bentancur, el más parejo de todos. Marcó, hizo jugar y se puso el equipo al hombro. De Arrascaeta y Facundo Pellistri fueron decisivos cuando entraron. Después cumplieron con buena nota los de la vieja guardia: Godín, pese a su lesión, y Suárez. Los dos pusieron la cara y jugaron con mucho orgullo.