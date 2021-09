Juventus 1-0 Chelsea: la Vecchia Signora jugaba mejor y Chiesa puso el primero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Juventus se medirá en su casa ante Chelsea por el segundo partido de la fase de grupos de la Champions League desde las 16 horas. Ambos equipos suman tres unidades hasta el momento e irán en busca de la cima para ir asegurándose el pasaje a la próxima fase.

En la Vecchia Signora habrá participación uruguaya de la mano de Rodrigo Bentancur, quien se encuentra en el once inicial.

Primer tiempo

En el primer cuarto de hora la Juve se había metido atrás, sofocada por un Chelsea que tenía más la pelota. El conjunto italiano solo había llegado una vez, hasta que en el minuto 19’ Bentancur recuperó una pelota que Chiesa condujo quedando solo frente al arco, pero se abrió mucho y pateó desde muy cerca, por lo que el tiro se le fue desviado por el costado del palo izquierdo. Luego de este tiro la Juve se despertó.



Sobre los primeros treinta los conjuntos igualaron el rendimiento, aunque por momentos la Vecchia Signora se volvía una muralla para los ingleses. Rabiot probó varias reamtes al arco de Mendy y para ese momento eran los azules quienes no sabían cómo llegar .



El equipo de Massimiliano Allegri tuvo la oportunidad con un tiro libre, pero la barrera le dijo que no, durante el primer tiempo no pudo convertir, pero tampoco dejó que el visitante lo hiciera, se paró firme, mucho mejor que al comienzo del partido y no dejó que el Chelsea lo desestabilizara. Lukaku intentó para los ingleses, pero los defensas lograron contenerlo y nunca pudo patear al arco.