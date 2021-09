Champions League: hora y canal para ver Milan-Atlético, PSG-Manchester City y más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La UEFA Champions League retoma su actividad con la segunda fecha de la fase de grupos y con partidos que realmente llaman la atención por las figuras que se enfrentarán.

Sin ir más lejos, el choque entre PSG y Manchester City es uno de los que más destaca ya que además tendrá un nuevo cruce entre Lionel Messi y Pep Guardiola con todo lo que eso significa.

La presencia uruguaya la pondrá Atlético de Madrid que visitará al Milan en otro de los choques destacados de la jornada. Luis Suárez y José María Giménez buscan darle los primeros tres puntos al Colchonero tras igualar con Porto en la jornada inaugural.



Real Madrid también tendrá presencia celeste ya que Federico Valverde será de la partida en el duelo ante el Sheriff Tiraspol, club que juega por Moldavia, pero que nació en un país que no existe.



En el mismo grupo, jugará el Inter de Matías Vecino y Martín Satriano que como visitante se enfrentarán Shakhtar Donetsk de Ucrania.



Además el Brujas de Federico Ricca y el Sporting de Lisboa de Sebastián Coates y Manuel Ugarte viajarán a Alemania porque se medirán con Leipzig y Borussia Dortmund, respectivamente.

Hora y canal de cada juego de Champions:

- 13:45 / Ajax vs. Besiktas - ESPN2

- 13:45 / Shakhtar Donetsk vs. Inter - ESPN



- 16:00 / PSG vs. Manchester City - ESPN

- 16:00 / Milan vs. Atlético de Madrid - ESPN2

- 16:00 / Real Madrid vs. Sheriff Tiraspol - ESPN3

- 16:00 / Borussia Dortmund vs. Sporting Lisboa

- 16:00 / Porto vs. Liverpool

- 16:00 / RB Leipzig vs. Brujas