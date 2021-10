Celso Otero, ayudante de Tabárez: "Siempre tuvimos la convicción de que seguíamos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Celso Otero, ayudante de Óscar Tabárez, hizo un análisis del último fin de semana donde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) analizó la continuidad del cuerpo técnico tras los flojos rendimientos y los malos resultados que obtuvo la Celeste ante Argentina y Brasil por las Eliminatorias.

"Siempre tuvimos la convicción de que seguíamos. Queremos llevar a Uruguay al Mundial", remarcó en 100% Deporte (Sport 890).

Respecto a la reunión de más de tres horas que el sábado se llevó a cabo en el Complejo Celeste con el Ejecutivo, expresó: "Se compartieron opiniones, pero como cuerpo técnico no se pidió nada. Fuimos a la reunión con el ánimo de preparar los partidos que se vienen. La reunión era oportuna para realizar una puesta a punto. Nos dio la oportunidad de ver la dimensión de la figura de Tabárez a nivel internacional".



Otero destacó que a partir de la relevancia de Tabárez fueron "viendo el circo mediático que se desarrolló a raíz de la filtración de datos".

"Fuimos a la reunión a buscar conciliación con los dirigentes, no a buscar complacencia. Nosotros no queremos complacencia por lo que hemos ofrecido. Queremos ser evaluados y tenemos muy claros los objetivos hacia adelante", agregó.



"Si hay alguien que es idóneo para poder conseguir el objetivo de clasificar al Mundial es este cuerpo técnico, lo digo desde la experiencia de trabajo", sumó.



Consultado acerca de si esperaban un apoyo público del plantel, contestó: "No necesitábamos el respaldo de los futbolistas, ya sabemos quiénes son. Por ellos es que confiamos que podemos ir al Mundial. No queríamos que se manifestarán afuera, queremos respuestas en la cancha".



"Tabárez sigue intacto y sigue liderando este grupo y va a hacer todo lo posible para clasificar al Mundial", acotó.



Por otra parte, consultado sobre la aparición del nombre de Diego Aguirre como eventual sustituto de Tabárez si se confirmaba su salida, opinó: "No hubo necesidad de manosear a otros profesionales como posibles sustitutos".



Otero informó que el próximo viernes darán la lista de reservados para los partidos de Argentina (el 11 de noviembre en el Campeón del Siglo) y Bolivia (el 16 en La Paz). "La base del plantel va a ser la misma. Nosotros tenemos que apelar a la rebeldía porque queremos estar en el Mundial", afirmó.