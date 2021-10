Ignacio Alonso: "La idea es que clasifiquemos y vayamos al Mundial con Tabárez"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de no haber dado declaraciones sobre la ratificación del técnico de la selección Óscar Washington Tabárez, este lunes el presidente de la AUF Ignacio Alonso rompió el silencio.

Consultado acerca de si todo el revuelo del fin de semana había sido una estrategia fue claro. "Fue la verdad. Cuesta hablar en un medio donde hay tanta gente que no es de fútbol. Por más que nosotros sepamos lo que significa la selección y lo que ha generado con todas sus virtudes, no nos podemos olvidar que estamos tratando de fútbol, también hay cimbronazos, rachas negativas, hay que para revisar", expresó Alonso a Telemundo (Canal 12).

"El viernes de noche ya había empezado a recolectar datos, pero se juntó todo para el sábado a la media noche para realizar un proceso de revisión de análisis interno, que generaba preocupación muy grande en el Ejecutivo por lo que significa el proceso de selección, hablando en términos futbolísticos, un proceso de revisión normal, y que no puede extrañar a nadie", indicó Alonso.

El presidente de la AUF explicó que el planteamiento sobre la salida de Tabárez era una realidad, pero que nunca se llegó a plantear una votación.

"Desde la noche anterior tomamos apuntes, las decisiones no se toman en caliente. Se consideran cosas de la realidad que no se toman en el momento de la calentura. Fui yo el que propuse todo esto porque teníamos que hacer la revisión después de los resultados y la forma en que se dieron los resultados. Como a todos los que formamos partes del fútbol internamente, desde los jugadores, neutrales, todos los que estamos en el ambiente quedamos muy golpeados", indicó.

¿Cómo se enteró Tabárez?

El sábado Tabárez recibió la llamada, según Alonso, "esperándola, él sabía que íbamos a hablar con él y hacer una proyección de las cargas de salida. Por supuesto que lo tomó bien, no le escapa al hecho de tener que reportar con nosotros. Era esperable".



Cuando el máximo dirigente de la AUF se retiró del complejo el sábado expresó que el domingo habría noticias, pero nadie habló. Sobre esto, indicó: “No dije nada porque el proceso de decisión fue tomada después. El domingo de mañana tomé la decisión”.



La decisión de que el maestro siguiese le fue comunicada el domingo a la tarde cuando Ignacio Alonso fue a su casa a las 16 horas. "Conversamos algunas cosas que habían quedado pendientes, fue una reunión muy positiva. Le trasladamos la decisión que tomamos entre todos".

¿Por qué surge Diego Aguirre?

“No fue el único que surgió. Cuando hay un técnico en duda empiezan a surgir tiroteos por todos lados. No tuvimos contacto directo con Diego. No queremos involucrar que los jugadores en la parte política. No es positivo para ellos que nosotros los involucráramos en esta decisión.

"Una vez tomada la decisión si hablé con Godín. Antes no porque cada uno estaba jugando en su liga y no los podíamos molestar. Sí nos apoyamos en los que tienen vestuarios, técnicos, no los que opinan desde el punto de vista político", sostuvo Alonso, que además explicó que no consultó recomendaciones de técnicos a Lugano.



"Nosotros nos dimos el finde para tomarla, los tiempos no daban sino, fue un proceso, no una decisión que luego cambió. Todos nos consultamos todo, hablamos. La reunión del complejo me agregó elementos en el semblante, en la noción de autocrítica que podía existir, fueron más importante otros asuntos".

Autocrítica

"Hay autocrítica: yo sentí un análisis profundo. Hay un proceso de introspección en el cuerpo técnico que está buscando las razones por las cuales hubo estos resultados. La forma que terminamos perdiendo hace que los grupos de trabajo (ellos y nosotros) hagamos análisis, sino seríamos irresponsables todos".



Alonso no sintió que fuese un “manoseo con Tabárez”. "No estoy de acuerdo, estamos hablando de fútbol y más allá de la historia, él encabeza un equipo de fútbol, nos enorgullece que se pare del lado de un DT. Los resultados siempre influyen en la continuidad, hay otros elementos que también lo hacen (fixture, condiciones en que vamos a enfrentar a los rivales, posición en la tabla). No es manoseo. Se hizo a esa hora porque era cuando estábamos todos. Se podrá interpretar de esa manera, pero no lo fue".

"Hay una noción de que esto es fútbol, que los resultados mandan, que no fueron lo que buscábamos, y estas mismas actuaciones deberían generar el sacudón. Debíamos hacerlo nosotros para seguir adelante", añadió.

¿Cómo quedó la relación?

"Bien. Cuando se habla de frente no tiene porque quedar nada mal. Sabe por mi boca cuál fue mi postura desde el primer momento. La relación está sin ningún tipo de cambios, simplemente que cada uno tiene un rol en esto".



¿Le quitaron poderes a Tabárez? “Nosotros hablamos siempre de los temas que rodean a la selección, no nos vamos a dar indicaciones deportivas. Cuando tenes responsabilidad de conducción tenés que conversar. No vamos a decirle saca al arquero, pone al número 5. Siempre estamos metidos", puntualizó Alonso.



Decisiones de Tabárez: “Tenemos gente del ejecutivo que tiene capacidad técnica, tiene conocimiento del deporte. Sabemos los límites de ese ida y vuelta. Podemos cuestionar y ser nuestra opinión”.

"La idea es que clasifiquemos con Tabárez y vayamos al Mundial con Tabérez".

“Nunca amagó a renunciar. Lo vi bien, fuerte. El maestro en ese sentido tiene la dignidad del entrenador que sabe cuál es su rol, en ningún momento pidió oportunidades o pidió revanchas. Mostró sus cartas, su análisis y nos da la impresión de lo que ya sabemos: un hombre experiente. Estamos en una zona que no es dramática, pero necesitamos entrar a la definición más fuerte, eso es lo principal", expresó Alonso.



"Después del fin de semana estamos todos comprometidos en sacar adelante a Uruguay en las Eliminatorias. Yo le dije que no me gustaba lo de la familia. Al técnico lo juzgamos por lo de adentro de la cancha, no por lo que dice en conferencias", dijo.



"Fue una decisión que tenía muchos focos arriba. La gente tiraba para los dos lados, algunos decían una cosa otra cosa. En las redes hubo mucho hinchismo", concluyó.