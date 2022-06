Cavani admitió que tuvo "un año difícil", el orgullo de ser capitán y una intimidad de su hogar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edinson Cavani es uno de los referentes que tiene la selección uruguaya en su plantel. El delantero, que actualmente busca equipo para afrontar una nueva temporada, admitió que tuvo "un año difícil" durante la última campaña.

"Fue atípico, nunca fui mucho de lesiones y estar tanto tiempo sin jugar. Pasé mal porque al no estar acostumbrado a eso me costó mucho sentimentalmente, pero lo que más quiero y deseo es ponerme cada vez más a punto porque tengo mucha energía y ganas. Físicamente es ajustar alguna cosa y todo vuelve a la normalidad", sostuvo el Matador.

En diálogo con AUFTV, Cavani también volvió a dejar en claro qué le genera venir a jugar por la selección: "Cuando venimos a la selección hay un ambiente tan lindo que te llena, te da alegría estar y formar parte del grupo. Es algo sentido, no algo de solo decirlo por decir".

"El futbolista necesita mucho de la energía del lugar donde está, de la confianza del entrenador y de los compañeros, venir a la selección da esa alegría, nos sentimos en casa, en familia. Hay un grupo espectacular desde hace mucho tiempo y después se refleja en la cancha", admite.

Cavani también se refirió a algunos momentos en los que la selección no la pasó bien y sostuvo: "Las cosas a veces no fluían como puede pasar en cualquier grupo. Hoy hay una buena energía, hay recambio de jugadores y un montón de pequeñas cosas que a veces nos se ven en la tele, pero que demuestran que la selección esta unida, madurando. Los jugadores están madurando en la selección y en sus clubes y eso suma mucho".

También se animó a contar una intimidad de su hogar y qué tema "genera discrepancias en casa": las vacaciones. "Yo siempre quiero venir a Uruguay, a veces hasta teniendo cinco días si está la chance de pasar tres o cuatro días lo he hecho, siempre me gusta volver. Me gusta llegar a mi país y salir rajando a casa a donde nací me crié, donde están mis amigos, mi gente y estar un poco con mis cosas que uno extraña".

En el amistoso ante México donde Diego Godín fue al banco de suplentes, el capitán fue Cavani y sobre ese detalle confesó: "Hay ciertas cosas puntuales que te llenan porque es el premio a tantas cosas que vienen atrás de muchos años. Ser uno de los capitanes de la selección me da una linda responsabilidad".

Antes de cerrar, también se refirió al apoyo de los hinchas en los amistosos, así como el que también podrán recibir en el amistoso ante Panamá en Montevideo: "No es que jugamos solamente para la gente, jugamos para nuestros compañeros y para darle lo mejor a la selección. Primero cumplir con nuestro trabajo y después con la gente parar darles una sonrisa. Es algo que suma mucho cuando recibís ese cariño o apoyo en la cancha, te hace dar ese pasito más o ese plus".