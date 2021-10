Caso Nahuelpán: la discusión que motivó la decisión de separarlo del plantel de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No fue una ni dos, sino cuatro veces que Ariel Nahuelpán tuvo actitudes que molestaron a cuerpo técnico, área deportiva y dirigencia de Peñarol. Por eso, lo ocurrido luego del partido ante Wanderers fue la gota que desbordó el vaso y que motivó la decisión de separarlo del plantel.

Las quejas reiteradas y algunas otras actitudes terminaron por hartar al técnico Mauricio Larriera, quien le solicitó al director deportivo Pablo Bengoechea no tener más en el plantel a Nahuelpán en el día a día en Los Aromos. Enterada el área deportiva de qué motivaba tal solicitud, no lo dudó y respaldó al entrenador: el delantero, con contrato hasta diciembre, trabajará de aquí en más en el Centro de Alto Rendimiento aurinegro en Solymar.

¿Qué fue lo que pasó para que Larriera se hartara? De acuerdo a lo expresado por un importante dirigente aurinegro a Ovación, hubo una discusión entre el técnico y el futbolista después del triunfo 3-0 de Peñarol sobre Wanderers el fin de semana, en el cual Nahuelpán no tuvo minutos.



El delantero le habría reclamado al conductor mirasol precisamente que no lo haya hecho jugar luego de haber convertido dos goles en el partido anterior, cuando Peñarol venció 5-2 como visitante a Boston River.

Larriera habría intentado explicarle que no lo puso porque estaba limitado por el cupo de extranjeros, ya que estaban en cancha el brasileño Neto Volpi y el argentino Damián Musto, y por cuestiones tácticas precisó recurrir a Nicolás Gatián (otro argentino), por lo cual no pudo incluirlo.



El argentino, que se perfilaba para ser titular este sábado ante Rentistas en Maldonado ante la ausencia de Agustín Álvarez Martínez (afectado a la selección), no habría entrado en razón, por lo cual se dio una fuerte discusión que, al no ser la primera, terminó por hartar a Larriera.

¿Qué pasará ahora con Nahuelpán?

El delantero tiene contrato hasta diciembre, por lo cual deberá continuar en la institución a menos que rescinda contrato, el cual por cierto es muy oneroso para las arcas de la institución. "No hizo nada grave ni nada malo. A veces son llamados de atención por no jugar nomás. Voy a juntarme a hablar con él y veremos qué se resuelve. Ya pasó otras veces y se resolvió fácil", expresó el presidente Ignacio Ruglio a Ovación, quien este jueves tiene previsto reunirse con Nahuelpán. Sin embargo, no parece que en esta ocasión sea tan sencillo.

Según la fuente aurinegra, Larriera no lo quiere más en Los Aromos. Por lo tanto es difícil que vuelva a trabajar con el equipo principal y por ende a jugar. Y también se advirtió que en caso de que la decisión se mantenga y Nahuelpán no se presente a entrenar en el CAR será pasible de sanciones económicas.