Canobbio viajó para sumarse a Paranaense y lamentó no haber recibido una llamada de Ruglio: "Fue lo que más me extrañó"

Agustín Canobbio viajó este lunes a la mañana con destino a Brasil para sumarse al Athletico Paranaense. La operación se terminó de cerrar ayer y ahora Peñarol negocia por la llegada del ecuatoriano Juan Cazares.

El pase se cerró por una venta del 60% de la ficha en un monto que asciende a los US$ 3.200.000 mientras que los aurinegros quedan asociados ante una futura venta desde Paranaense a otra institución en un dato importante ya que a futuro podría entrar más dinero al equipo aurinegro.

El atacante reconoció en el aeropuerto en diálogo con "Vamos que vamos" (radio Uruguay) que el equipo brasileño mostró "mucho interés" desde el pasado mes de enero. "Yo siempre estuve muy calmo. Siempre quise dejarle mi parte a Peñarol. Eso se lo manifesté al principio a todo el grupo que me representa (Faro Sports)", indicó.



"Cuando surge lo de esta lesión, pedí que aceleren este proceso. Es una carrera muy corta y esta era una oportunidad que no podía dejar pasar", reconoció. Canobbio, que tenía contrato con Peñarol hasta fin de año, sufrió la "fractura de malar y seno maxilar" el pasado 5 de marzo ante Danubio. Como no hubo desplazamiento, se decidió que no había que operarlo. Al jugador le pronosticaron unas seis semanas de recuperación, de las cuales ya cumplió tres.



Por otra parte, el futbolista de 23 años lamentó: "Esperé un llamado de parte de la dirigencia de Peñarol. Nunca se comunicaron, pero yo me llevo muy bien y me llevo muchos compañeros".



"Con Nacho (Ruglio, el presidente" tampoco hablé, eso fue lo que más me extrañó. Sí hablé día a día con Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés (director y gerente deportivo respectivamente). Ellos me transmitían los mensajes que me querían decir los demás", añadió.



Canobbio dijo que está con "motivación, ansiedad controlada y queriendo llegar" a Brasil para sumarse a su nuevo equipo.