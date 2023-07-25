Bronny, hijo de Lebron James, sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento, pero ya está estable

El basquetbolista Bronny James, hijo mayor de LeBron James, se encuentra estable después de sufrir un paro cardíaco el lunes durante un entrenamiento con su equipo universitario, informó este martes su familia.

Bronny James, de 18 años, "sufrió un paro cardiaco ayer mientras entrenaba" con sus compañeros del equipo de la Universidad del Sur de California (USC), explicó un comunicado de la familia James según informó la agencia AFP.

"El personal médico pudo tratar a Bronny y llevarlo al hospital. Ahora se encuentra estable y ya no está en la Unidad de Cuidados Intensivos", señaló el texto. "Pedimos respeto y privacidad para la familia James e informaremos a los medios cuando haya más información".

LeBron James, superestrella de Los Angeles Lakers, y su esposa Savannah "desean enviar públicamente su más profundo agradecimiento y reconocimiento al personal médico y atlético de la USC por su increíble trabajo y dedicación a la seguridad de sus atletas", concluyó el comunicado.

En mayo, Bronny James anunció su compromiso con UCLA para la próxima temporada, que se esperaba que fuera la última antes de dar el salto a la NBA.

LeBron James, ganador de cuatro anillos y máximo anotador de la historia de la NBA, ha expresado en reiteradas ocasiones su intención de seguir en activo hasta que pueda compartir equipo con Bronny de forma profesional

Bronny tendrá la oportunidad de ser elegido en el Draft de la NBA de 2024. En octubre de ese año, cuando arranque la temporada, cumplirá 20 años mientras que su padre cumplirá 40 ese diciembre.

"Necesito estar en la cancha con mi hijo, tengo que estar en la cancha con Bronny... eso sería lo ideal, seguro", declaró 'King James' a ESPN en enero.