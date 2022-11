Brasil enfrentará a Suiza sin Neymar: ¿cómo le ha ido a su selección sin él?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El noveno día de Qatar 2022 verá el lunes a Brasil, sin Neymar, intentar conseguir su boleto para los octavos de final ante Suiza, que también ganó en su debut. La 'Seleçao' busca asegurar la primera plaza del Grupo G (13 horas) y lo intentará sin su astro, que sufrió un esguince durante el primer partido frente a Serbia (2-0) y no se sabe cuándo volverá.



Los helvéticos, que inclinaron por la mínima a Camerún, han caído en octavos de final en los dos Mundiales anteriores y disponen de una oportunidad para volver a alcanzar esa ronda. Derrotados en su debut, serbios y cameruneses no tienen margen de error en el primer partido del día.

No estará Neymar contra Suiza, pero una situación a la que Brasil ya está acostumbrada, puesto que el '10' se ha perdido, desde la Copa del Mundo de 2014, 36 partidos con la Canarinha.



Pese a la cantidad de encuentros que el brasileño se ha perdido, unos pocos por suspensión por tarjetas y la mayoría por lesión, Neymar es el cuarto jugador en la historia de Brasil con más internacionalidades, con 122. Solo tiene por delante a Dani Alves (124), Roberto Carlos (125) y Cafú (142), además de estar a dos goles de igualar a Pelé (77) como máximo goleador en la historia del combinado nacional.

¿Cómo el fue sin Neymar?

La pesadilla de 'Ney' con las lesiones se traslada hasta 2014, en el Mundial de Brasil, cuando una entrada de Juan Camilo Zúñiga le dañó una vértebra y le dejó fuera de combate en cuartos de final. Neymar no estuvo ni en las semifinales (1-7) contra Alemania, ni contra los Países Bajos en la pelea por el tercer y cuarto puesto (0-3).



Tras disputar los siguientes ocho partidos con Brasil y ganarlos todos, se ausentó en un amistoso contra México, pero la Canarinha no falló. Sí lo hizo en los cuartos de final de la Copa América 2015, contra Paraguay. No pudo estar en ese encuentro por sanción y su equipo perdió por penaltis.



Desde ahí, hasta los Juegos Olímpicos de 2016, Neymar se perdió otros tres encuentros (una victoria, un empate y una derrota), además de la Copa América Centenario entera (eliminación en fase de grupos). El brasileño se ausentó del torneo continental para ganar el oro con Brasil en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.



Hasta el Mundial de Rusia, se ausentó Neymar de seis encuentros más, cayeron cinco triunfos y una derrota, en un amistoso ante Argentina.

Una vez pasado el mal trago de Rusia, donde Bélgica les frenó en cuartos de final, con Neymar titular en todos los partidos, Brasil solo ha perdido un partido, de los 18 que ha jugado sin él hasta la fecha, ganando por el camino la Copa América de 2019.



En total, desde la lesión con Zúñiga, Brasil ha disputado 105 partidos, de lo que Neymar se ha perdido 35. De esos 36 encuentros, la selección brasileña ha ganado 22, ha empatado siete y ha perdido otros siete.