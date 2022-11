Fernando Santos, DT de Portugal: "No veo mucha diferencia entre la selección uruguaya de 2018 y la de ahora"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Portugal va por la revancha tras la derrota 2-1 ante Uruguay en el Mundial de Rusia 2018. Será este lunes desde las 16 horas y en el segundo encuentro de ambos en el Mundial de Qatar 2022 por el Grupo H. En la previa al duelo, el entrenador luso, Fernando Santos, sostuvo que no ve "mucha diferencia entre la selección uruguaya de 2018 y la de ahora".

Respecto a las molestias musculares de Otavio y Mendes, que este sábado entrenaron diferenciado y pueden ser bajas, dijo: "Vamos a tener un entrenamiento tras esta rueda de prensa, vamos a ver si podrán estar. No estarán en el once, creo que es algo normal. Veremos cómo están esta tarde".

"La verdad es que no sé muy bien. Voy a explicarlo, pero creo que tenemos que hablar que han pasado menos cinco años de los dos goles de Cavani, todavía tenemos jugadores de clase en esa selección, pero creo que Uruguay en el Mundial de Rusia era una gran selección, pero también lo es ahora. Algunos estuvieron en ese partido y muchos jugaron un gran partido. Creo que De La Cruz no estaba, pero también son buenos. Yo creo que el estilo de Uruguay no hay cambiado tanto, quizá alguna característica de algún jugador sea nueva", explicó Santos sobre la comparación respecto al único duelo entre ambos.



"Cavani es un gran jugador y es un equipo que es muy bueno colectivamente. Defendió mucho esa vez. Creo que la cosa no cambia mucho respecto a 2018, es un equipo que tiene gran calidad técnica, mucho equilibrio y sabe muy bien cómo jugar al fútbol. Hay muchas cosas que hacer frente a ellos. Son muy difíciles de parar cuando tocan el balón cerca del área", añadió el DT.

Sobre que espera de los siguientes partidos dijo: "Nunca estamos con la calculadora, Portugal es una gran nación y somos un equipo que ya hemos llegado a octavos. Vamos a intentar mejorar lo que hay que mejorar, no es lo mismo que en otra competiciones, los jugadores tienen cualidades diferentes. No nos centramos en eso. Vamos a seguir con lo nuestro".

Sobre la presión que Ronaldo puede sentir al usar la camiseta de Portugal, Santos expresó: “Conozco a Cristiano Ronaldo desde hace muchos años, es un líder, un hombre de respeto y es importante en el equipo”, y añadió que Pepe, que jugará este lunes, es otro líder que tiene el equipo.