¿La boca es un esfínter o no? Repercusiones tras polémica frase del maestro Tabárez

Tras la dura derrota ante Argentina, por 3-0 en el undécimo partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar, el maestro Tabárez enfrentó los micrófonos y lo hizo con sorpresivas declaraciones que tuvieron amplias repercusiones en ambos lados del charco.

"En este grupo de trabajo, jugadores incluidos, tenemos muy claro, como dijo alguna vez algún entrenador, hay que cerrar los esfínteres, todos, principalmente la boca. Lo único que nos puede reivindicar o seguir luchando son los resultados y a eso nos vamos a dedicar a partir de mañana", expresó.

La frase que utilizó el maestro rápidamente se convirtió en lo más comentado en redes y planteó una interrogante: ¿cuál es la definición de esfínter?, y ¿la boca es un esfínter o no?



De hecho, en Google los uruguayos preguntaron cuál era la definición de la frase de Tabárez. Así creció esta búsqueda desde la conferencia de prensa:

Según la Real Academia Española (RAE), el esfínter es un "músculo anular con que se abre y cierra el orificio de una cavidad del cuerpo para dar salida a algún excremento o secreción, o para retenerlos".



Como ejemplo de esfínter, la RAE señala "el de la vejiga de la orina o el del ano".



Ovación consultó con tres médicos si la boca es un esfínter y todos respondieron de la misma manera: "No".



"Cuando uno habla de control de esfínter habla de control de la materia y de la orina. O sea, el esfínter es el ano y la parte urinaria. A veces popularmente usan como 'esfínter de la boca', en modo de broma, cuando uno habla desmedidamente y no controla lo que dice", confió uno de los especialistas.



"Técnicamente hablando en lo que es el tubo digestivo alto, porque el tubo digestivo bajo tenés el ano que es un esfínter donde controlás igual que a nivel de la orina, pero en el alto tenés un esfínter que va del esófago al estómago. Es un esfínter que hace que todo lo que baja al estómago, cuando lo digiere, no refluya y no vuelva. Por eso hay gente que tiene reflujo gastroesofágico, es decir que le vuelven las cosas del estómago al esófago, pero eso es porque no le está funcionado bien ese esfínter", añadió.