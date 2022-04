Barcelona cayó 1-0 ante Rayo Vallecano y el Real Madrid quedó a un triunfo del título

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Barcelona no debía dejar pasar la oportunidad de ganar ante Rayo Vallecano en su casa si quería seguir teniendo chances de quedarse con LaLiga. Sin embargo, el blaugrana cayó 1-0 con Ronald Araujo de titular, que disputó los 90 minutos de juego. Los franjirrojos se impusieron con gol de Álvaro García y el gran beneficiado de este tanteador es el Real Madrid.

El equipo de Federico Valverde se encuentra líder en el torneo doméstico con 78 puntos, a 15 de los dirigidos por Xavi, que tienen 63, por lo que en caso de que los comandados por Carlo Ancelotti se impongan el próximo sábado en su casa ante Espanyol podrá celebrar la obtención de un nuevo trofeo.

Tras el final del partido, Xavi fue autocrítico en conferencia de prensa y dijo que su equipo no se puede "permitir lo de la primera parte". Luego añadió: "No hemos entrado con la intensidad, el deseo y el ímpetu que requería el partido. No nos lo podemos permitir. En cambio, en el segundo tiempo hemos reaccionado, pero no hemos conseguido marcar".