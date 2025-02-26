Barcelona 4-4 Atlético de Madrid: una apología al fútbol ofensivo que se definirá en el Metropolitano

Agencia EFE

El Barcelona y el Atlético de Madrid empataron este martes en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-4), un duelo trepidante en el que los azulgranas remontaron una desventaja inicial de dos goles, y los colchoneros igualaron el resultado con otros dos tantos en los últimos diez minutos.

Josema Giménez fue titular y completó todo el partido en el equipo de Diego Simeone, mientras que Ronald Araujo no ingresó en el conjunto que dirige Hansi Flick.

El cuadro rojiblanco se adelantó con dos goles de Julián Álvarez y Antoine Griezmann en los primeros seis minutos, pero los azulgranas, sostenidos en el peor momento por Lamine Yamal, remontaron antes del descanso con los tantos de Pedro González 'Pedri', Pau Cubarsí e Iñigo Martínez.

Robert Lewandowski amplió distancias tras el descanso a pase de Lamine Yamal, y cuando el encuentro parecía sentenciado, el Atlético empató la eliminatoria con los tantos de Marcos Llorente y Alexander Sorloth, este última en el minuto 93.

Fue un duelo frenético, de poder a poder, como ya sugería el gran estado de forma en la que llegaban ambos equipos. El Barça, invicto en 2025 con once victorias y dos empates desde su último tropiezo, el 21 de diciembre ante el Atlético (1-2) en un duelo de ineficaz dominio local que decantó un gol de Sorloth en el último minuto.

Fue el primer triunfo en territorio azulgrana, tras 17 intentos, de Simeone, que regresaba al mismo escenario precedido por una racha de veinte victorias y una derrota en los 24 últimos partidos. Optó el técnico argentino por refrescar la alineación con cinco cambios y reforzó el centro del campo con Gallagher.

En cambio, Flick sorprendió con la suplencia de Lewandowski y premió con la titularidad a Ferran Torres y Dani Olmo, goleadores en el triunfo del sábado en Las Palmas (0-2), recuperó la dupla Cubarsí-Íñigo Martínez en el eje de la zaga y reafirmó su apuesta por Frenkie de Jong en la medular junto al intocable Pedri.