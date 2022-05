Atención Nacional: Estudiantes anunció lista de convocados para enfrentar a Vélez con varios juveniles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional se jugará este martes su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. El elenco tricolor recibirá en el Gran Parque Central a Bragantino desde las 19:15 horas y no tiene otra alternativa que ganar para contar con chances de avanzar a la próxima instancia. Para que eso suceda, también necesita que Estudiantes, que es líder del grupo C con 13 puntos y ya logró su objetivo, le quite unidades a Vélez de visitante.

Esto se debe a que el equipo uruguayo acumula cuatro unidades y está último, pero solo un punto por detrás de Vélez y Bragantino. De todas formas, tendrá un mano a mano en la última fecha ante el equipo brasileño.

Sin embargo, el conjunto de Pablo Repetto recibió una mala noticia: Ricardo Zielinski, director técnico del Pincha, anunció la lista de convocados de su equipo para medirse ante el Fortín con una gran cantidad de juveniles, por lo que aprovechará la ocasión para probar jugadores.

De hecho, en la nómina no aparece ningún jugador de la oncena inicial que disputó el último juego por Libertadores ante Bragantino, en lo que fue la victoria 1-0 del elenco argentino en condición de visitante. El que sí aparece es Emanuel Beltrán, lateral uruguayo que supo jugar en Cerro Largo.