Así se jugará la fecha 12 del Torneo Clausura: Nacional-Defensor, el más destacado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Entre el viernes 7 y el domingo 9 de octubre se disputará la fecha 12 del Torneo Clausura con un partido que resalta por muchos aspectos. La referencia es para el juego entre Nacional y Defensor Sporting a disputarse en el Gran Parque Central.

Los tricolores llegan líderes del Torneo Clausura, pero con los violetas a solo dos puntos por lo que los dirigidos por Marcelo Méndez arribarán a La Blanqueada con mucho en juego.

MIRA TAMBIÉN Cómo quedaron las tablas del Clausura, Anual y Descenso luego de la fecha 11

River Plate y Deportivo Maldonado, quienes están a un punto de los tricolores, deberán medirse a Rentistas y Cerro Largo respectivamente.

Por su parte, Peñarol recibirá a Plaza Colonia en busca de volver a ganar y seguir en la lucha de los puestos de Copa Libertadores en los que se encuentra actualmente.

Así se disputará la fecha 12 del Clausura:

VIERNES 7 DE OCTUBRE:



- Deportivo Maldonado vs. Cerro Largo (16:00) - Domingo Burgueño Miguel



- Cerrito vs. Albion (20:15) - Parque Palermo



SÁBADO 8 DE OCTUBRE:



- Rentistas vs. River Plate (11:00) - Complejo Rentistas



- Danubio vs. Fénix (16:00) - Jardines del Hipódromo



- Nacional vs. Defensor Sporting (19:30) - Gran Parque Central



DOMINGO 9 DE OCTUBRE:



- MC Torque vs. Wanderers (11:00) - Luis Franzini



- Liverpool vs. Boston River (16:00) - Belvedere



- Peñarol vs. Plaza Colonia (19:30) - Campeón del Siglo