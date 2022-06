Quién es Andrew Redmayne, el arquero bailarín que le dio la clasificación a Australia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuando quedaba un minuto para el final del alargue en el repechaje con Perú ayer en Doha (Catar), el técnico de Australia Graham Arnold llamó al arquero suplente Andrew Redmayne y lo mandó a la cancha, para sorpresa de muchos.

Colocar en el último momento a un guardameta supuestamente especialista en definiciones por penales es una decisión poco usual pero no nueva, pues ya la utilizó Holanda en el Mundial 2018.

Sin embargo, salvo los hinchas australianos, nadie sospechaba que este golero de 33 años, desconocido fuera de su país, iba a protagonizar un extraño show de bailes antes de la ejecución de cada penal para intimidar a los rematadores adversarios. Y que con esa treta terminaría siendo decisivo para que Australia se clasificara a Catar 2022.

“Es una manera de que el rival no sepa a dónde me voy a tirar y además quiero que se pongan nerviosos, que el arco les resulte más chico de lo que realmente es. No siempre me da resultado, pero esta vez me permitió atajar dos remates”, explicó en 2019, luego de conseguir su propósito en la definición del título que su equipo, el Sydney FC, le ganó por 4-1 en los penales a Perth Glory por la final del campeonato australiano.



Reymayne siempre jugó por clubes de su país: A.I.S., Central Coast, Brisbane Roar, Melbourne Heart, Melbourne City, Western Sydney y ahora Sydney. El de ayer fue recién su tercer partido en la selección, si bien apenas jugó un minuto.

En el repechaje de Doha entre australianos y peruanos el “espectáculo” de Redmayne no resultó efectivo en los primeros cinco remates del equipo sudamericano. Cuatro fueron adentro y el de Advíncula pegó en el palo. Pero estaba claro que sus bailecitos terminarían poniendo nervioso a algún ejecutante incaico. El árbitro lo advirtió en un par de ocasiones, pero el arquero siguió con sus movimientos. Cuando llegó el turno de Valera, en el sexto penal de su equipo, Redmayne se tiró a su derecha y con su atajada logró la clasificación (5-4).