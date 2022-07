Argentina en vilo: ¿por qué Rodrigo De Paul se puede perder el Mundial de Qatar?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, puso en alerta a la selección argentina al confirmar que Rodrigo De Paul podría perderse el próximo Mundial. En el marco de la demanda iniciada por su expareja, Camila Homs, el mediocampista tendría prohibido el ingreso a Qatar debido al reglamento de la FIFA que rige para padres deudores de cuota alimentaria o en juicio.

"Para ir a Qatar, lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente, un tema de género o algo similar, eso es lo que entendemos de lo que marca el artículo del Reglamento FIFA", explicó el dirigente en diálogo con radio Urbana Play.

Según señaló el dirigente, tanto De Paul como Homs ya "iniciaron el divorcio" y que "de acá a que la Justicia determine cuál es la cuota alimentaria que le corresponde, falta". En ese sentido, aventuró: "En el marco de que falte, yo no creo que ningún padre se niegue a darle a sus hijos lo que realmente corresponde".



"La conozco a Camila, lo conozco a él y por el bien de sus hijos, que es lo que tiene que priorizar toda pareja que se separa, no tengo dudas que esto que se ha mediatizado se terminará arreglando de la mejor manera. Los conozco hace bastante a ambos y sé qué clase de personas son", añadió Tapia, en el marco de la entrevista.

De Paul es hoy una de las principales figuras de la selección que conduce Lionel Scaloni. Titular inamovible en el mediocampo, su relevancia creció considerablemente hasta erigirse en el mejor jugador del equipo a lo largo de 2021, el año en que la Argentina ganó la Copa América en Brasil luego de vencer a la selección local en el Maracaná. Fue el título que quebró una sequía de 28 sin salir campeones.



Apenas unos días después de esa final nació Bautista, el segundo hijo de De Paul y Homs (Francesca es la hija mayor). Unos meses después la pareja se separó, por lo que la mujer volvió de Madrid (donde vivían, ya que De Paul juega desde mediados de 2021 en Atlético de Madrid) a Buenos aires con sus hijos. Al tiempo se conoció que el futbolista había iniciado una relación con la cantante Tini Stoessel, algo que generó la atracción de los medios inmediatamente.



La separación de De Paul y Homs también tomó ribetes públicos. Ambos se refirieron al tema en diversas entrevistas, inicialmente con el deseo de mostrar el cuidado del vínculo por el bien de sus hijos. El paso de los meses cambió el tono hasta que Homs se expresó de un modo más duro. "Estoy reclamando lo que me corresponde después de 12 años de relación, de tanto tiempo que yo acompañé y sostuve. Es una compensación económica, además de la cuota alimentaria que le corresponde a mis hijos", expresó en una entrevista con la revista Caras.

"Tampoco le pido algo que no me puede dar. Solo le estoy pidiendo lo que considero que sirve para verme bien el día de mañana, para no pensar que podría terminar durmiendo abajo de un puente", agregó la mujer en esa charla. Por su lado, De Paul y su pareja empezaron a mostrarse desde que él empezó sus vacaciones, en junio. "Se lo dedico a mi familia... Y a mi novia", dijo con una sonrisa el día en que la selección le ganó a Italia por 3-0 en Wembley, en medio de los festejos. Fue su primera mención directa a Tini.



Luego, en Buenos Aires y también en Ibiza, la pareja permitió que se les tomaran fotos y también lo hicieron en sus redes sociales. Ahora, el jugador regresó a España y ahora forma parte del plantel que conduce Diego Simeone, mientras se desarrolla la pretemporada. Por delante lo esperan tres desafíos: el inicio de la liga española y la Champions League, por un lado, y el Mundial de Qatar, que comenzará el 21 de noviembre. Para entonces, será necesario que De Paul y Homs resuelvan la cuestión judicial que los atañe.