El romántico gesto de Tini a Rodrigo De Paul durante uno de sus shows: mirá el video

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesa su mejor momento. La cantante, que se encuentra en plena gira por el interior de Argentina de la mano del espectáculo “Quiero volver” —que traerá a Montevideo en octubre—, brindó este miércoles el primero de sus tres shows en Mendoza y estuvo acompañada de su flamante pareja.



Durante su recital, Tini interpretó “Acércate” y enloqueció a sus fanáticos. A mitad de la canción, caminó hacia un extremo del escenario, donde estaba ubicado el mediocampista del Atlético de Madrid, y comenzó a repetir la letra en un gesto romántico que no pasó desapercibido en las redes sociales.



“No sé qué pasa, no sé qué pasa. Se para el tiempo cada vez que tú me abrazas. No sé qué haces, pero me pasa. Mi corazón no te ha dejado de querer”, le cantó directamente al futbolista, que estaba escondido debajo de un gorro azul y sentado a un costado de la tribuna del estadio de Mendoza donde se celebró el show.



El video de ese momento fue compartido por la periodista argentina Estefi Berardi en sus historias de Instagram; horas antes del recital también había adelantado que la pareja viajaba a la ciudad.



como se miran los dos 😭 que lindo saber que tini está tan feliz, lo demás no importa 💘 pic.twitter.com/bXKOL3PXon — gio (@tinismysun) June 17, 2022

Desde que Tini y De Paul decidieron confirmar su noviazgo no ocultan más su amor tanto en las redes sociales como en su día a día. Tanto es así que en redes sociales, y en especial entre los fanáticos de la cantante, ya son catalogados como “la pareja del año”.