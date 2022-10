Araujo con mente positiva para llegar a Qatar: "Botija" presente, lectura y una canción especial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ronald Araujo, jugador de Barcelona y Uruguay, no se da por vencido y sueña con poder recuperarse a tiempo para integrar el plantel Celeste en el próximo Mundial de Qatar 2022.

El defensor polifuncional sufrió una avulsión en el tendón del aductor largo de la pierna derecha el pasado 23 de setiembre en el amistoso ante Irán, decidió operarse tras consultar a su club y tiene más que comprometida su presencia en la gran cita.

Diego Alonso, entrenador de la selección, lo esperará hasta último momento. Aunque tanto el jugador como el DT saben que los plazos médicos no son alentadores, ambas partes confían en una recuperación más rápida de lo esperado para poder integrar la delegación.

Araujo se operó en Finlandia la semana pasada y ya regresó a Barcelona para iniciar su recuperación. A través de sus redes, el jugador mostró algunas imágenes acerca de cómo viene atravesando este momento. En su última historia de Instagram, subió una foto leyendo un libro y tomando mate con "Botija", el termo que ahora representa a la nueva mascota de la selección.

Además, en esa imagen, el riverense dejó ver en la pantalla de su televisión el tema que estaba escuchando: "Si no me bendices, no te vas", de Grupo Grace, una banda de música cristiana.



La letra del tema elegido por Araujo, y que se ajusta al momento que está viviendo, dice: "Hasta que raye el alba yo voy aclamar, doblaré mis rodillas en la tempestad. Hasta que raye el alba yo voy adorar, me pongo la armadura, mi victoria llegará. Como luchó Jacob con el Ángel de Jehová, así peleo yo por mi bendición. Ángel de Jehová no te soltaré hasta que tu hagas lo que tengas que hacer. Si no me bendices, no te vas. Si tu no me llenas, no te vas".



Hasta el momento Araujo solo se expresó en un breve comunicado que cerró con la frase: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece".



Allí detalló los motivos por los que eligió operarse: "Quiero dejar clara las razones por las que tomé mi decisión, para evitar especulaciones. Amo a mi país y amo a mi selección".



"Luego de consultarlo con varios profesionales, decidimos que lo mejor es la intervención quirúrgica. Acá no se trata de elegir uno u otro, se trata de la salud y de volver al 100% lo antes posible. En lo personal están siendo momentos muy difíciles y aprovecho para agradecer a todos por el apoyo que estoy recibiendo. Con fe y con trabajo duro daré lo mejor de mí para volver lo más rápido posible", agregó.