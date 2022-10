Antonio Palma, dirigente de Nacional: "A lo único que aspiro ahora es a ser campeones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antonio Palma es uno de los dirigentes de Nacional con más años en el cargo, conocedor de as formativas de la institución y una persona que no se pierde ningún partido de los tricolores. En la previa de la definición del Campeonato Uruguayo, habló del presente albo y del hecho de enfrentar a Liverpool, el club del que gran parte de su familia es hincha.

-¿Te gusta lo que estás viendo de Nacional en este final de temporada?



-Sí. Creo que Nacional logró dos metas, que fueron ganar el Clausura y la Anual para estar más cerca de lograr el gran objetivo que nos trazamos, que es salir campeones uruguayos. Durante la temporada vimos cosas positivas, fuimos los que hicimos más puntos acá y ahora lo veo bien al equipo. Nacional ha mejorado en los últimos partidos.



-Acertar en el período de pases, ¿es una de las principales virtudes que tuvo Nacional en esta temporada?



-Totalmente. De los jugadores que vinieron todos dieron algo, algunos más, otros menos, pero todos influyeron en algo. Si vos ves el goleo, está totalmente variado. Hay muchos jugadores del plantel que hicieron goles y varios que hicieron muchos. Eso es fundamental porque el año pasado dependíamos mucho de los goles de Bergessio y ahora prácticamente todos los jugadores tienen goles.



-Sos un gran conocedor de las formativas de Nacional, ¿qué te genera que haya futbolistas del club que se estén destacando en el plantel principal?



-Las formativas del club son lo más importante que tenemos. Este año tuvimos varios jugadores que subieron y rindieron, como Nicolás Marichal, Brian Ocampo, Leandro Lozano, Franco Fagúndez, Mathías Laborda y Felipe Carballo. También tenemos proyectos que están empezando a tener minutos, como Renzo Sánchez y Rodrigo Chagas, que seguramente tengan más minutos en la próxima temporada. El objetivo de las formativas es precisamente nutrir al primer equipo de los jugadores formados en el club.

-Estamos viviendo las últimas semanas de Luis Suárez en Nacional. Dejando de lado lo deportivo, a nivel económico con el rédito que el club esperaba, ¿están conformes?



-No tengo los números exactos, pero está en lo que nosotros preveíamos cuando Luis llegó al club. Nos ha dado mucho desde todo punto de vista.



-¿Hay alguna chance remota de que se quede para el 2023?



-Por lo que tengo entendido, no hay ninguna chance. Él fue claro siempre, nos dijo que venía por estos meses a Nacional y respetamos su decisión.



-¿Qué va a pasar con Pablo Repetto en el futuro? ¿Ya les comentó algo?



-No lo sé.



-Definen el título del Uruguayo contra Liverpool, equipo del que tu padre es presidente y parte de tu familia hincha. ¿Te genera algo especial?



-Estoy rodeado, porque mis padres y mis hermanos son de Liverpool, mi señora también así como toda su familia. Mis dos hijos y yo somos de Nacional. A ver... el clásico mío es Peñarol, Liverpool es un partido más, pero obviamente quiero ganar para ser campeón.

-¿Hay bromas en la familia?



-No... Solo con un cuñado, hermano de mi señora, que somos amigos. Con el resto no.



-Después del partido Liverpool vs Nacional, tu padre dijo que generaste violencia por revolear la camiseta. Puertas adentro, ¿hablaron del tema?



-Ya es un tema cerrado, estamos a seis días de una final y quiero ganar. Ojalá podamos ser campeones, es lo único a lo que aspiro en este momento.