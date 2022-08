A 17 años del debut imperfecto de Messi en la selección de Argentina, cómo son sus números con la albiceleste

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un día como hoy pero de 2005, Lionel Andrés Messi Cuccittini, nacido el 24 de junio de 1987, se calzó por primera vez la camiseta de la selección mayor de Argentina. Fue un debut que no olvidará, pero no por cumplir el sueño del pibe, sino porque ese mismo día, el actual delantero del PSG, fue expulsado.

La Pulga tenía 18 años y su estreno no logró ser prometedor, fue en un encuentro amistoso que se disputó en el Estadio Ferenc Puskas (Budapest) y terminó 2-1 a favor de la albiceleste, que en ese momento dirigía José Néstor Pékerman.

El argentino ingresó a los 18 minutos del complemento y a los 47 segundos de haber ingresado fue expulsado por un doble manotazo sobre Vilmos Vanczák, quien lo tenía agarrado de la camiseta. Finalmente, el húngaro se llevó la amonestación y el rosarino vio la roja.

Pese a que en ese momento Messi, que se había consagrado campeón del mundo con la Sub 20, pensó que no lo volverían a citar, por fortuna para los argentinos, no fue así y ha dejado una gran huella en la historia.



El ganador de siete veces del Balón de Oro hizo gritar gol a los 45 millones de argentinos una y otra vez, por eso es que vale repasar sus números del actual capitán con la albiceleste.

Lionel Messi Sus números en Argentina Partidos: 163

Goles: 86 (máximo goleador en la historia de Argentina)

-0.5 promedio

- 8 tripletes

-19 penales

-8 de tiros libres

-7 con derecha

-2 de cabeza

-40 en Amistosos

-28 en Eliminatorias

-12 en Copa América

-6 en Mundiales

Asistencias: 48



Títulos con la mayor: 2 (Copa América 2021 y Finalissima 2022)



Campeón Juegos Olímpicos 2008

Campeón Mundial Sub 20 2005