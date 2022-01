¿Por qué los amistosos de verano no se pueden ver por las aplicaciones de los cables?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado domingo cuando comenzaron a disputarse los amistosos de verano y, principalmente el lunes con los estrenos de Nacional y Peñarol, muchos hinchas plantearon su molestia en redes sociales porque no podían ver los partidos en las aplicaciones de streaming de los cables donde habitualmente ven los encuentros del campeonato local y las competencias internacionales.

¿Qué es lo que ocurre? La televisación de estos partidos se hizo tras un acuerdo comercial entre Tenfield y la empresa Disney.

De este modo, los encuentros se pueden ver a través de la pantalla de VTV Plus en todos los cables y en aplicaciones solo a través de Star+, del Grupo Disney.



Es decir, los derechos de streaming de todos estos partidos los tiene Star+, por lo que las aplicaciones de los cables (DirectvGo, NSNOW, TCC Vivo, MCGoLive y Flow) no están habilitados a transmitir.



Lo que queda por jugar

Miércoles 19 de enero:



- 19:15 / Nacional vs. Barracas Central (Gran Parque Central)



- 21:30 / Peñarol vs. Ñublense (Estadio Suppici - Colonia)



Sábado 22 de enero:



Primer cuadrangular con presencia de los grandes



- Sarmiento vs. Santiago Wanderers (Campus de Maldonado)



- Nacional vs. Peñarol (Estadio Centenario)

Martes 25 de enero



- 18:15 / Temperley vs. Central Córdoba (Franzini)



- 21:30 / Cerro Largo vs. Liverpool (Franzini)



Miércoles 26 de enero:



- 19:00 / Peñarol vs. Nacional (Campus de Maldonado)



- 21:45 / Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo (Parque Viera)



Viernes 28 de enero:



Juegan perdedores (18.15) y ganadores (21.30) del cuadrangular entre Cerro Largo, Liverpool, Temperley e Instituto.



Sábado 29 de enero:



- 19:15: Estudiantes vs. Equipo a confirmar (Campus de Maldonado)



- 21:30: Nacional vs. San Lorenzo (Gran Parque Central)

Domingo 30 de enero:



- 18:15: Wanderers vs. River Plate (Franzini)



21:30: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia y Esgrima Mendoza (Franzini)



Jueves 3 de febrero:



Juegan perdedores (18.15) y ganadores (21.30) del cuadrangular entre Wanderers, River Plate, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima Mendoza.