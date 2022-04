Alexander Medina es uno de los candidatos para DT de Boca ante el cuestionamiento de Battaglia 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La actualidad futbolística de Boca Juniors no es buena. Se encuentra cuarto en el grupo B de la Copa de la Liga Profesional con 18 puntos y a nivel de juego no ha podido encontrar la regularidad deseada bajo el mando de Sebastián Battaglia. Ante esta situación, Alexander Medina es uno de los apuntados para suceder al entrenador en caso de que no continúe dirigiendo al xeneize.

El Cacique, que hace unos días sonó para ocupar el banco de San Lorenzo, se encuentra libre tras su paso por Inter de Porto Alegre y es una de las opciones que están sobre la mesa. En su breve paso por el fútbol brasileño no encontró la regularidad: seis partidos ganados, seis empatados y cinco derrotas, pero hay otro antecedente de su carrera que lo favorece. ¿De cuál se trata?

El entrenador uruguayo es reconocido en el fútbol argentino por el juego que exhibió cuando estuvo comandando a Talleres de Córdoba, que protagonizó en la Primera División y hasta las últimas fechas luchó pr quedarse con el título.

En ese elenco dirigió 88 partidos oficiales en los que obtuvo 39 victorias, 26 empates y 23 derrotas, con una eficacia del 54%. Según informa TyC Sports, el entrenador es valorado por Juan Román Riquelme, vicepresidente primero del club y encargado del Departamento de Fútbol de Boca. Y también aumenta las posibilidades el hecho de que se encuentre en condición de libre.

Otra de las opciones que se manejan para suceder a Battaglia son Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, Luis Zubeldía, quien fue DT de Lanús y Ricardo Zielinski.