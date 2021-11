Gioia renunció a la Mesa Ejecutiva: "No se estaban encaminando las cosas por dónde a mí me parecía"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación Uruguaya de Fútbol va de tormenta en tormenta entre la selección, sus resultados y por otro lado los cambios y vaivenes en el fútbol local. Ernesto Vergara, presidente de la Mesa Ejecutiva, ya había renunciado el martes luego de confirmarse el cambio de día y hora del partido Peñarol-Cerro Largo. Este miércoles, Algo Gioia (representante de Nacional) también resolvió hacerse a un lado y presentó su renuncia de manera formal.



"Yo ya tenía unos años en esta Mesa y la anterior –presidida por Juan Ceretta–, entonces iba acumulando experiencias en esta actividad, pero en los últimos tiempos había más imperfecciones desde mi punto de vista reglamentario y de manejo. Las últimas horas y decisiones fueron el final de algo que se veía venir: que a uno lo estaba sobrepasando en cuanto a cómo manejar las cosas para hacerlo de la mejor manera posible, pero nunca alejado de la parte reglamentaria. Entonces, cuando se desborda ese límite y hay que darle paso a las cuestiones políticas en lugar de la reglamentarias, es cuando yo decido dar un paso al costado y seguir pensando con la seguridad del camino correcto", expresó el representante de Nacional en una entrevista en el programa Último Al Arco (Sport 890).

"Cada uno elige el camino que sea mejor. Las últimas determinaciones que se tomaron fueron clave para presentar la renuncia. No se estaban encaminando las cosas por donde a mí me parecían. También represento a un club que coincidentemente con esto creyó que la mejor decisión era que yo me alejara de la Mesa tras las últimas decisiones que fueron la gota que rebasó el vaso", indicó el exfuncionario de la Mesa Ejecutiva.

Tras ser consultado sobre si había sido una decisión personal o del club sostuvo que se trataban de dos aspectos vinculados: "Cuando uno asume un cargo por el club que representa actúa en su sano juicio, pero también en algún espejo con la institución. Cuando va pasando el tiempo uno no es que se olvida del club, pero se vuelve más asociacionista y esa es la parte que a uno lo hace pensar que cuando se te escapa esto último se transforma en una decisión más personal".



Respecto a la supuesta incidencia de Ignacio Alonso (presidente de la AUF ), Gioia negó rápidamente el hecho de que estuviese hablando de ese suceso y expresó: "No pasa por ahí el tema. Yo me refiero a la parte de actividad de la Mesa y cómo se tomaron las últimas decisiones".

¿Decisión justa?

"Cuando uno analiza la decisión afuera de la Mesa parece más que justo, lo entiendo el petitorio. Yo estuve muchos años vinculado a problemas con los clubes en la Sub 20, donde tenían titulares indiscutibles en su equipo y cuando había actividad internacional los clubes pedían excepciones y siempre las manejamos de la misma forma. Parecería hasta justo, pero el reglamento no lo prevé y en este caso se desbordaba aun más porque ya se había fijado la etapa. Luego no se trataba nunca la modificación por la sola voluntad de uno de sus clubes. Si hubiesen estado de acuerdo los dos yo levantaba las dos manos", aseguró Gioia.