Otra tormenta: renunció Ernesto Vergara, presidente de la Mesa Ejecutiva, por el cambio del partido Peñarol-Cerro Largo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pasó una nueva tormenta por la Asociación Uruguay de Fútbol (AUF) y en este caso dejó consecuencias. La principal es que se llevó al presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera División, Ernesto Vergara, quien este martes sobre la hora 13, luego de confirmarse el cambio de día y hora del partido Peñarol-Cerro Largo, presentó renuncia al cargo que desempeñaba. "Hice lo que creo era lo correcto y lo que sentí debía hacer", dijo a Ovación.

El encuentro entre el líder del Torneo Clausura (Peñarol) y su escolta por la fecha 13 fue el detonante. Desde que se proyectó su fijación para este viernes 19 que hay polémica. Los aurinegros protestaron, pidieron que se reviera, se mantuvo la fecha y en las últimas horas una revisión con la que no estaba de acuerdo Vergara, por lo que dio el portazo.



"Sí, renuncié hace un rato", fueron las primeras palabras del histórico dirigente asociacionista sobre las 13.30, cuando en la AUF todavía no había una certeza de que esto hubiera ocurrido, según había relatado a Ovación un rato antes Jorge Casales.

"No quiero entrar en polémicas, así que simplemente voy a decir que cuando se solicitó por parte de compañeros la revisión de la decisión que habíamos adoptado el sábado, entendía que no habían motivos para cambiar lo ya fijado. Luego hubo una votación, se cambió la decisión y como no estuve de acuerdo con el procedimiento hice lo que sentí debía hacer, que fue presentar renuncia", expresó Vergara.

El cambio de idea de Peñarol

Cuando se elaboró el proyecto de la fecha 13, Peñarol no alzó la voz. Los aurinegros entendían que no habría problemas. Sin embargo, cuando el domingo comenzó a manejarse la posibilidad de que Agustín Álvarez Martínez y Facundo Torres serían titulares ante Bolivia, empezó a presionar para que el partido se pasara para el lunes.



A decir verdad, lo más criterioso hubiera sido que la Mesa Ejecutiva atendiera que si Peñarol es el único equipo del medio que tiene futbolistas en la Selección de Uruguay (y no uno, sino cuatro), con el agravante de que van a venir de la altura, fijara el partido para domingo (ese día solo habrá uno y será a las 9.45) o lunes, pues.



El perjucio a Cerro Largo

Cuando comenzó a manejarse que el partido sería el viernes 19, Cerro Largo se movió inmediatamente y consiguió que su partido con Rentsitas por la fecha 12 se jugara el lunes y en el Capurro, no en Tacuarembó. ¿El motivo? Que permanecería hasta el viernes en Montevideo para ahorrar traslados. Ahora deberá quedarse hasta el lunes con los perjuicios económicos que eso conlleva.

La postura de Vergara

Todos estos movimientos irregulares —que no deberían sorprender a nadie tratándose de la AUF— generaron la molestia de Vergara, quien explicó: "El sábado hablamos y ratificamos la fecha. Si entonces se hubieran presentado los argumentos, los habría atendido como hice muchas veces y se podría haber cambiado la decisión, pero una vez adoptada la resolución no se puede cambiar".