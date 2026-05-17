Albion vs. Wanderers en vivo: el Pionero por seguir bien arriba y el Bohemio para luchar por la permanencia

Albion y Montevideo Wanderers abren su participación en el Torneo Intermedio 2026 (Serie B), desde las 18:00 horas de este domingo en el Estadio Franzini y con el arbitraje de Javier Feres y Andrés Cunha desde el VAR.

Como todos los partidos de la Liga AUF Uruguaya, el encuentro se puede ver en vivo por DSports, Disney+, Antel TV y cableoperadores.

Se encontrarán dos realidades completamente opuestas en el Parque Rodó. Del lado del local aparece un equipo que viene viento en popa: el equipo de Federico Nieves acumuló cinco victorias consecutivas en la recta final del Apertura, entre las que se destaca una goleada 6-1 sobre Central Español y el triunfo 3-2 sobre Nacional en el Centenario.

El Pionero está cuarto en la Tabla Anual con 28 puntos, pero puede quedar tercero, segundo o primero al término de la primera fecha del Intermedio, en una temporada de ensueño para el club.

En el rincón visitante aparece el Wanderers de Mathías Corujo, 11º en la tabla acumulada del año, pero penúltimo en la Tabla del Descenso, solo por encima de Progreso. El conjunto Bohemio viene de conseguir dos importantes victorias en las últimas tres fechas del Apertura (1-0 a Peñarol y 1-0 a Liverpool), que deben servir como combustible para arremeter y pelear por la permanencia durante el resto de la temporada.

Albion - Wanderers

Torneo: Intermedio

Serie: B

Día: domingo 17 de mayo

Hora: 18:00

Estadio: Luis Franzini

Televisa: DSports, Disney+, Antel TV, cableoperadores

Árbitros: Javier Feres; Nicolás Tarán, Agustín de Armas; Felipe Vikonis.

VAR: Andrés Cunha, Hector Bergaló.

Albion:

DT: Federico Nieves.

Wanderers:

DT: Mathías Corujo.