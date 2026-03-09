Temas del día:
Agenda Deportiva del 9 de marzo de 2026

El País
09/03/2026, 04:00
Santiago Strasorier celebra el gol marcado en el partido entre Liverpool e Independiente Medellín por Copa Libertadores.
Foto: Estefanía Leal.

Nacional en Libertadores Sub 20 y Apertura

Cerro Largo recibe a Montevideo City Torque y Liverpool a Boston River

Kayserispor vs. Trabzonspor

Superliga turca
#

14:00
#

ESPN 5/Disney+

UD Almería vs. Cultural Leonesa

LaLiga 2da División
#

16:30
#

DSports/DGO

West Ham vs. Brentford

FA Cup
#

16:30
#

Disney+

Lazio vs. Sassuolo

Serie A
#

16:45
#

ESPN 3/Disney+

Espanyol vs. Real Oviedo

LaLiga
#

17:00
#

DSports/DGO

Cerro Largo vs. Montevideo City Torque

Apertura LPF
#

18:30
#

DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Belgrano vs. LDU Quito

Libertadores Sub 20
#

19:00
#

DSports/DGO

Nacional vs. Santiago Wanderers

Libertadores Sub 20
#

21:00
#

DSports/DGO

Liverpool vs. Boston River

Apertura AUF
#

21:30
#

DSports/Disney+/Antel TV/Cables

Etapa 1

Tirreno Adriático
#

09:05
#

DSports/DGO

Panamá vs. Colombia

Clásico Mundial de Béisbol
#

13:00
#

Disney+

Tercera ronda

Indian Wells
#

16:05
#

ESPN/Disney+

Estados Unidos vs. México

Clásico Mundial de Béisbol
#

21:00
#

Disney+

