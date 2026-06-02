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Agenda Deportiva del 2 de junio de 2026

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02/06/2026, 04:00
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Jugadores de Terremoto festejan un gol durante un partido de la Divisional C en el estadio José Pedro Damiani.
Jugadores de Terremoto festejan un gol durante un partido de la Divisional C en el estadio José Pedro Damiani.
Foto: AUF

Roland Garros y más amistosos de cara al Mundial

Además, por la Divisional C, juegan Terremoto y Sud América

Croacia vs. Bélgica

Amistoso
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13:00
#

ESPN/Disney+

Georgia vs. Rumania

Amistoso
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14:00
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Disney+

Gales vs. Ghana

Amistoso
#

15:45
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ESPN/Disney+

Millonarios vs Deportivo Independiente Medellín

DiMayor femenina
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17:30
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WIN Sports (YouTube)

La Unión vs. Deportivo Cuenca

Copa Ecuador
#

17:30
#

DSports/DGO

Deportivo Merlo vs. Laferrere

Primera B Argentina
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19:00
#

LPF Play

Terremoto vs. Sud América

Divisional C
#

19:30
#

DSports/DGO

Barracas Central vs. Huracán

Copa Argentina
#

21:10
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TYC Sports

M. Andreeva vs. S. Cirstea

Roland Garros
#

06:00
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ESPN/Disney+

E. Svitolina vs. M. Kostyuk

Roland Garros
#

07:30
#

ESPN/Disney+

R. Jódar vs. A. Zverev

Roland Garros
#

09:00
#

ESPN/Disney+

Etapa 4

Giro de Italia femenino
#

09:15
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DSports/DGO

J. Mensik vs. J. Fonseca

Roland Garros
#

15:15
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ESPN/Disney+

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