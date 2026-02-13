Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Agenda Deportiva del 13 de febrero de 2026

Una newsletter con todo lo que necesitás saber para no perderte ningún evento deportivo alrededor del mundo.

13/02/2026, 04:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Kevin Dawson, arquero de Defensor Sporting, en el Parque Viera frente a Wanderers por el Apertura 2026.
Kevin Dawson, arquero de Defensor Sporting, en el Parque Viera frente a Wanderers por el Apertura 2026.
Foto: @DefensorSp

Dos partidos por el Torneo Apertura

Además Aguada recibe a Unión Atlética por la Liga Uruguay de Básquetbol

Rennes vs. PSG

Ligue 1
#

15:00
#

ESPN 2/Disney+

Hull City vs. Chelsea

FA Cup
#

16:45
#

ESPN/Disney+

Wrexham vs. Ipswich Town

FA Cup
#

16:45
#

Disney+

Elche vs. Osasuna

LaLiga
#

17:00
#

ESPN 2/Disney+

Estudiantes de Mérida vs. Rayo Zuliano

Liga venezolana
#

18:00
#

Liga FutVe YouTube

Brasil vs. Argentina

Sudamericano Sub 20 femenino
#

18:00
#

DSports/DGO

Perú vs. Ecuador

Sudamericano Sub 20 femenino
#

18:00
#

DSports/DGO

Cerro Largo vs. Wanderers

Apertura AUF
#

19:00
#

DSports/AntelTV/Disney+/Cables

Independiente vs. Lanús

Apertura LPF
#

20:00
#

Disney+

Liverpool vs. Defensor Sporting

Apertura AUF
#

21:30
#

DSports/AntelTV/Disney+/Cables

Unión de Santa Fe vs. San Lorenzo

Apertura LPF
#

22:15
#

TYC Sports

Defensa y Justicia vs. Vélez Sarsfield

Apertura LPF
#

22:15
#

Disney+

Aguada vs. Unión Atlética

LUB
#

20:15
#

VTV/AntelTV/BasquetPass

Etapa 1 Cartagena › Yecla (178,5 km)

Vuelta a Murcia
#

10:30
#

DSports/DGO

Test de pretemporada

Fórmula 1
#

12:00
#

ESPN/Disney+

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Agenda Deportiva

Te puede interesar