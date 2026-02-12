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Agenda Deportiva del 12 de febrero de 2026

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12/02/2026, 04:00
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Ramiro Peralta en la marca durante el partido entre Juventud de Las Piedras y Universidad Católica por Copa Libertadores.
Ramiro Peralta en la marca durante el partido entre Juventud de Las Piedras y Universidad Católica por Copa Libertadores.
Foto: Ignacio Sánchez.

Juventud se la juega en Ecuador ante Católica

Además hay Liga Uruguaya de Básquetbol, Champions League femenina y fútbol de Argentina

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