Agenda Deportiva del 12 de febrero de 2026

Juventud se la juega en Ecuador ante Católica Además hay Liga Uruguaya de Básquetbol, Champions League femenina y fútbol de Argentina Wolfsburg vs. Juventus Champions League femenina 14:45 ESPN 5/Disney+

Atlético de Madrid vs. Manchester United Champions League femenina 17:00 ESPN 5/Disney+

Atlético de Madrid vs. Barcelona Copa del Rey 17:00 Flow

Brentford vs. Arsenal Premier League 17:00 ESPN/Disney+

Paraguay vs. Colombia Sudamericano Sub 20 femenino 18:00 DSports/DGO

Venezuela vs. Chile Sudamericano Sub 20 femenino 18:00 DSports/DGO

Tigre vs. Aldosivi Apertura LPF 19:00 TYC Sports

Argentinos Jrs. vs. River Plate Apertura LPF 21:15 ESPN 2/ Disney+

U. Católica (ECU) vs. Juventud de las Piedras Copa Libertadores 21:30 ESPN/Disney+

Internacional vs. Palmeiras Brasileirao 21:30 La Locura de Bielsa (YouTube)

Cruz Azul vs. Vancouver Concacaf Champions Cup 22:00 Disney+

Barcelona vs.Paris Euroliga 16:30 DSports/DGO

Defensor Sporting vs. Nacional LUB 20:15 VTV+/AntelTV/BasquetPass

Test de pretemporada Fórmula 1 12:00 ESPN/Disney+

