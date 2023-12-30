A un año de la muerte de Pelé, el Cristo Redentor se iluminó con la "10" y el papa Francisco envió un mensaje

AFP

Este viernes se cumplió un año de la muerte de Pelé, una leyenda del fútbol brasileño y mundial. Por ese motivo se realizaron varios homenajes en ciudades como Rio de Janeiro, donde se leyó en una ceremonia un mensaje del papa Francisco y se proyectó sobre la estatua del Cristo Redentor una camiseta '10' de la 'Selecao'.

En memoria de 'O Rei', fallecido en Sao Paulo el 29 de diciembre de 2022 a los 82 años por un cáncer de colon, luces verdes y amarillas vistieron al caer la tarde a la emblemática estatua, ubicada en la cima del cerro Corcovado.

El homenaje en el santuario del Cristo Redentor incluyó una celebración religiosa que contó con un mensaje escrito del papa Francisco.

"La memoria del 'Rey del fútbol' permanece indeleble en la mente de muchos y estimula a nuevas generaciones a buscar en el deporte este medio para favorecer los vínculos de unidad entre todos", dice la misiva firmada por el líder de la Iglesia católica, según una copia reproducida en el sitio deportivo ge.

El recordado '10' de la Canarinha, único futbolista en ganar tres mundiales (1958, 1962, 1970), fue igualmente recordado esta tarde con una misa en el museo dedicado a su trayectoria, que está situado en Santos.

Esa misma ciudad lo vio crecer y brillar con la casaca albinegra del club Santos, en cuyo estadio de Vila Velmiro fue velado.

Los restos del astro están en un mausoleo en la ciudad portuaria, inaugurado en mayo pasado y visitado hasta el momento por miles de fanáticos.

Este viernes, Edinho, uno de los siete hijos de Pelé, soltó una decena de globos blancos en el centro del campo del Santos como homenaje al que muchos consideran el mejor futbolista de todos los tiempos, según imágenes difundidas por el club en sus redes.

"Un año sin Edson, pues Pelé es eterno. Sentimos tu ausencia todos los días", dice un mensaje escrito en las redes de la institución junto a una foto de su ídolo.

29 de dezembro de 2022. A data que ninguém gostaria de lembrar, mas que deve ser reverenciada. O mundo chorava por um homem e a imortalidade se tornava real. Símbolo de genialidade, de excelência, de perfeição. A história marcada por 1.116 jogos, os 1.091 gols, os 45 títulos pelo… pic.twitter.com/MAL7Txj0Fk — Santos FC (@SantosFC) December 29, 2023

Con ese club paulista, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, alzó la mayoría de sus trofeos, incluidas seis ligas, dos Copas Libertadores y dos Intercontinentales.

Cerca del primer aniversario de la partida de su ídolo, a inicios de este mes, el Santos cayó a la segunda división del fútbol de Brasil por primera vez en su historia centenaria.

El club decidió entonces prohibir el uso de la '10' mientras juegue en la Serie B.

También se realizó una ceremonia religiosa en la ciudad natal del futbolista, Tres Coracoes, en el estado de Minas Gerais (sureste), en el mismo templo donde fue bautizado.

La FIFA y la Confederación Brasileña de Fútbol recordaron a Pelé

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) recordó en una nota al "más grande de todos los tiempos", y enfatizó en su "carisma y grandeza".

Además, destacó que, tras su muerte, hubo estadios bautizados en su memoria, incluso siete fuera de Brasil, como en Colombia.

Varios monumentos del histórico Pelé fueron inaugurados durante este año, como la estatua en el muelle que lleva su nombre en la localidad paulista de Sao Vicente.

La FIFA también hizo referencia a la fecha: "Un año desde que despedimos a una leyenda", dice la publicación en sus redes que acompaña una imagen de Pelé.

La vida del brasileño, autor de 1.282 goles, según la CBF, y el primer jugador negro en destacarse en el fútbol mundial, está documentada en el Archivo Público del Estado de Sao Paulo, que compila registros históricos de diarios y otras imágenes.