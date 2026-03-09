Un cambio de parecer importante

En plena carrera global hacia la electrificación total, Lamborghini ha decidido marcar distancia. La marca italiana ha cancelado su esperado modelo 100% eléctrico y apostará por ampliar su gama de híbridos enchufables. No se trata de una cuestión tecnológica -Lamborghini asegura contar con la capacidad necesaria- sino de mercado: la demanda en el segmento del lujo extremo sigue siendo limitada para los eléctricos puros.

El argumento es claro. En este universo, el sonido, la respuesta mecánica y la conexión emocional con el motor siguen siendo parte esencial del producto. A ello se suman dudas sobre peso, infraestructura de carga y valor de reventa. Frente a un mercado aún incierto, Lamborghini opta por una transición gradual.

Mientras algunos rivales revisan o retrasan sus planes eléctricos, la firma de Sant’Agata Bolognese refuerza su oferta híbrida como punto de equilibrio entre regulación ambiental y ADN deportivo. No renuncia al futuro eléctrico, pero tampoco sacrifica su identidad en nombre de la tendencia.

La electrificación llegará. Pero Lamborghini recuerda que, en el lujo extremo, la emoción sigue marcando el ritmo.

