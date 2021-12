Verdirrojo deslindó "toda responsabilidad" tras denuncia a jugador por violencia de género

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el club de básquetbol Verdirrojo se deslindó de "toda responsabilidad" tras la denuncia a un jugador del club por violencia de género. El deportista, en tanto, denunció a su vez a su expareja por "falsas" acusaciones.

"Ante los hechos de público conocimiento la institución deslinda toda responsabilidad, quedamos a la espera de que la justicia tome cartas en el asunto y expida una resolución. Rechazamos todo tipo de violencia. Ante cualquier situación de violencia de género comunicarse a los números 0800 4141 y *4141", detalló el club de básquetbol.

El tema tomó carácter público a raíz de la publicación en redes sociales de fotos y chats de una mujer de iniciales M.F. que denunció al jugador Lucas Rodríguez, su expareja, por golpes e insultos. Entre las imágenes que compartió en su Instagram se observan raspones y moretones.



Rodríguez, en tanto, publicó un video en sus historias de la misma red social señalando que las capturas en cuestión con chats entre ambos están "sacadas de contexto". El basquetbolista afirmó que la mujer borró parte de los mensajes que completaban la conversación.



Sobre los golpes, comentó: "No puedo entender si una persona que realmente sufre violencia, lo primero que quiere hacer es alejarse y no acercarse nunca más". Sin embargo, afirmó Rodríguez, ella llamaba y mandaba mensajes para acercarse a él. "No puedo entender cómo una persona vuelve si supuestamente la agreden", añadió.



Asimismo aseguró que los golpes se los hizo ella misma tras lanzarse del auto mientras él iba manejando.



El jugador indicó que también hizo la denuncia por "falas acusaciones". "Está todo en manos de la justicia, estoy muy tranquilo y por eso estoy dando la cara", sostuvo.



M.F., por su parte, escribió una extensa carta en su perfil de Instagram donde definió al jugador como una persona "mentirosa, manipuladora y violenta". También expresó que su exsuegro la "ahorcó" en una oportunidad.



Ella contó que la relación arrancó en enero de este año y que llegó a convivir con la familia del jugador en su casa. También remarcó que ya estando con él tomó conocimiento de que él tenía "medidas cautelares" contra una expareja. Además, añadió: "Después me contó que tuvo tobillera debido a una pelea con un hombre".



"Luego de eso, empezaron las manipulaciones, malos tratos. Insultos hacia mí, me aisló de todo el mundo, se quedó con mis cosas, con mi auto, cuando me quería ir de su casa me amenazaba, me ahorcaba, llegó a romper todo lo que había en su cuarto cuando me quería ir", contó.



M.F. explicó que como "medida de protección" él ahora cuenta con una tobillera electrónica: "Gracias a Dios que la tiene, al menos puedo estar en mi casa a salvo".



"Hago esto público para que no le crean más y no termine pegándole como a nosotras y matando a alguien", finalizó.