Vanessa Bryant confesó cómo se enteró de la muerte de Kobe y la de su hija Gianna

A casi dos años de la muerte de una leyenda del básquetbol, Vanessa Bryant, esposa de Kobe Bryant, confesó cómo fue que se enteró de la desgarradora noticia del accidente aéreo que puso fin a la vida de su esposo y su hija, Gianna, el pasado 26 de enero de 2020 en Calabasas, Los Ángeles (California).

Vanessa se había quedado con sus dos hijas más chicas, en lo que aparentaba ser un domingo como cualquier otro, mientras que su primogénita concurría a la universidad y Kobe (de 41 años) había llevado a Gianna (13 años) a ver un partido de básquetbol.



Todo iba bien, hasta que a las 11:30 del medio día, el asistente de la familia llamó a la puerta y le informó a la madre de las chicas sobre el accidente del helicóptero donde estos viajaban el astro, su hija y siete personas más.

En un principio el ayudante de la familia informó a Vanessa que cinco personas habían logrado sobrevivir y esta se aferró a esa esperanza, pero cuando intentó llamar a Kobe, no solo que este no atendió, sino que se encontró con todas las notificaciones en el celular que verificaban la muerte de su marido, según expone su testimonio publicado en The New York Times.

El desgarrador relato forma parte de su demanda contra el departamento del sheriff, el departamento de bomberos y el condado de Los Ángeles, a quienes Vanessa acusa por divulgar fotos de los cuerpos de su marido y de su hija en la escena del accidente.

Según contó en exclusiva el diario Los Angeles Times, Vanessa Bryant aseguró que aquel domingo 26 de enero, el sheriff Alex Villanueva le dijo personalmente que sus agentes estaban asegurando la zona donde se había estrellado el vuelo para así proteger su privacidad. Pero, meses después, la esposa de Kobe habría descubierto que habían sido ellos los culpables de divulgar las fotos.

"El impacto del accidente del helicóptero fue tan dañino, simplemente no entiendo cómo alguien puede no tener respeto por la vida y la compasión y, en cambio, optar por aprovechar esa oportunidad para fotografiar a personas sin vida e indefensas para su propia diversión enfermiza", dijo Bryant.