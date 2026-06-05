Violencia sin fronteras

Cuando se habla de las cifras de violencia y delito en el país se suele encapsular el problema en barrios conflictivos. Pero la violencia no acepta fronteras. Estos días, un grupo de vecinos de barrios costeros de la capital ha reclamado con fuerza la situación insostenible de delito y agresividad que viven en sus zonas. Algo que contrasta con el discurso exitista del ministro del Interior. La realidad es que el clima de convivencia en Montevideo es asfixiante. En toda la ciudad.