Una pelea expresiva

Lo sucedido de forma pública ayer, es algo que todos saben viene ocurriendo bajo cuerda hace un año y medio. Hablamos del choque entre el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Trabajo Juan Castillo. Han sido varias las ocasiones en que Castillo, uno de los puntos más bajos de este gobierno, ha criticado públicamente decisiones del presidente Orsi. Esta vez Sánchez lo paró en seco, y le dijo que si no le gusta el gobierno, renuncie. ¿Renunciará?