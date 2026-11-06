Una idea mala y costosa

El gobierno parece decidido a impulsar el llamado Ministerio de Justicia, y enviaría un proyecto de ley al Parlamento en las próximas horas. Se trata de una pésima decisión. No solo sucede que tal ministerio implicaría en los hechos una intromisión inadecuada en el sistema de justicia, con recuerdos a horas penosas del país; también resulta otro gasto innecesario, y la creación de una burocracia que todo el Uruguay sabe a quién respondería. La oposición debe rechazarlo.