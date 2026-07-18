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El País Opinión La Clave

Una cifra que asusta

18/07/2026, 02:45
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La información sobre suicidios en Uruguay es aterradora. En el último año 668 personas se quitaron la vida. Las autoridades dicen que hay un pequeño descenso, pero que se neutraliza (o peor) cuando vemos que ha crecido enormemente la cantidad de intentos fallidos de autoeliminación. Algo estamos haciendo muy mal como sociedad, cuando tantos compatriotas, en un país como Uruguay, eligen quitarse la vida. Sumado a la caída de la natalidad, son señales alarmantes.

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