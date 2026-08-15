Un tiro en el pie de Cabildo

La decisión de Cabildo Abierto de apoyar al Frente Amplio en la rendición de cuentas, implica el cierre de una etapa. A partir de ahora ese partido, que nació como respuesta a los atropellos del FA contra el estamento militar, y en reclamo de políticas de seguridad más severas, ha quedado desprovisto de cualquier identidad a futuro. Y eso no se disimula con el “verso” de apoyar al país. Cuando Cabildo era parte del gobierno, el Frente no votó ninguna rendición, ni nada.