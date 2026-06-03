Un cambio de fondo

Los propietarios de estaciones de servicio informaron que las ventas de combustible han caído un 12% debido al crecimiento de los autos eléctricos. Algo que se veía venir, pero que tiene un costado más complejo. Y es que el combustible que se deja de vender tiene un componente enorme de impuestos. O sea, es menos plata que le ingresa al estado. A la que hay que sumar la que deja de percibir por promover la venta de eléctricos. El cambio es bueno. ¿Está preparado el gobierno?