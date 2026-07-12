UdelaR contra Israel

Si algo es evidencia del espíritu abusivo y antidemocrático con el que amplios sectores de izquierda manejan los recursos que son de todos, es la UdelaR. En los últimos días se ha expuesto la enorme batería de actividades que la Universidad de la República ha organizado para “analizar” el conflicto de Medio Oriente. Todas con un espíritu absolutamente flechado, y con participantes que sólo reflejan el punto de vista de un nicho extremista del país. ¿Eso es para ellos la democracia?